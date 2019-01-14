В Бресте церковь не будет освящать крещенские купели. Принципиально

В этом году церковь не будет освящать брестские крещенские купели, сообщили TUT.BY в пресс-службе Брестской епархии.





Вопрос крещенских окунаний поднял на сайте Брестской епархии председатель Миссионерского отдела священник Павел Юрченя. Он говорит, что в церковной среде бытует мнение о том, что крещенские купания не имеют прямого отношения к церковным обычаям празднования Крещения Господня, а являются, скорее, частью народных традиций:

«Если взглянуть на праздник Крещения Господня с точки зрения иерархии церковных ценностей, то купания в этот день будут играть весьма незначительную роль. Церковный праздник призывает нас, главным образом, принять участие в молитве на праздничном богослужении, по возможности, исповедаться и причаститься, взять крещенской воды для дальнейшего употребления и окропления своего жилища — это будет соответствовать подлинной церковной традиции празднования данного двунадесятого праздника. Основываясь на подобной позиции, вполне понятно, почему многие священнослужители не предают крещенским купаниям особой значимости, тем более что для многих людей окунание в прорубь является лишь зимней забавой и проверкой своей закаленности

Церковь не запрещает окунания на праздник Крещения, если человек здоров и может позволить себе во славу Божию и в воспоминание Крещения Спасителя погружение в холодную воду. Но одновременно надо понимать, что в этом действии нет места для нетрезвых гуляний и различного рода суеверий. Ведь можно встретить убеждения, что погружение омывает грехи, очищает и оздоравливает человека на предстоящий год и тому подобное. Подобное представление весьма чуждо церковному сознанию и переворачивает историческое основание данного обычая на языческое отношение к нему», — отметил Павел Юрченя.