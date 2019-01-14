Хочешь работать? Поможем

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Управление по труду, занятости и социальной защите Дрибинского райисполкома оказать содействие не занятым в экономике жителям района переселения в другую местность на новое место жительства и работы; организации профессионального обучения; организации предпринимательской деятельности.Переселение безработных и членов их семей на новое место жительства производится на добровольных началах за счет средств Фонда социальной защиты населения при предоставлении безработным работы в пределах Дрибинского района, а также в другой местности в целях содействия их занятости и осуществляется в пределах Республики Беларусь.В управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома имеется банк данных, в который внесены организации, сельхозпредприятия и имеющиеся у них вакансии, примерная зарплата, предлагаемое жилье. Безработный может себе сам выбрать место жительства и работы.При желании безработного переселиться на новое место жительства, управление по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации безработного готовит представление и договор о переселении безработного и направляет его в адрес нанимателя. При необходимости проведения личного собеседования с нанимателем, управление может направить безработного к нанимателю в согласованные с ним сроки. Расходы по проезду к месту нахождения нанимателя и обратно возмещаются безработному управлением, при предоставлении соответствующих документов по нормам и в размерах, установленных законодательством о возмещении расходов при служебных командировках.Безработным, заключившим договор о переселении, производится выплата денежных средств в размере семикратной величины бюджета прожиточного минимума (на 01.01.2019 г. – 1499,47 руб.).С целью получения специальности и дальнейшего трудоустройства по востребованным специальностям на рынке труда имеется возможность направить безработных граждан на профобучение или переобучение.Профессиональное обучение безработных осуществляется в учреждениях образования по следующим специальностям: швея (портной), мастер по маникюру и педикюру, слесарь по ремонту автомобилей, токарь, продавец, парикмахер, электрогазосварщик, вальщик леса, машинист (кочегар) котельной, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и др.Сроки профессионального обучения безработных установлены продолжительностью до 12 месяцев.Финансирование профессионального обучения и проживания безработных осуществляется за счет средств Фонда социальной защиты населения.Гражданам на период профессионального обучения ежемесячно выплачивается стипендия в зависимости от категории безработных граждан. Обучающимся гражданам их заявлению при условии успеваемости и посещаемости занятий выплачивается материальная помощь.Период профессионального обучения безработных засчитывается в стаж работы.Безработным гражданам, изъявившим желание заняться предпринимательской деятельностью служба занятости окажет содействие в обучении, подготовке необходимой для этого документации и в финансировании. Для занятия предпринимательской деятельностью выдается безвозмездно субсидия в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума (на 01.01.2019 г. – 2356,31 руб.). А при организации предпринимательской деятельности в сельской местности – в размере 15-кратной величины бюджета прожиточного минимума (на 01.01.2019 г. – 3213,15 руб.). Для получения субсидии безработный должен представить технико-экономическое и финансовое обоснование эффективности организуемого вида предпринимательской деятельности.В управлении имеются разработанные бизнес-планы по следующим видам деятельности: развозная торговля; отделочные работы; деятельность в области фотографии; установка заборов, оград; разведение свиней; ремонт и реставрация бытовой мебели; розничная торговля. Подробную информацию Вы можете получить в управлении по труду, занятости и социальной защите Дрибинского райисполкома по телефонуНаш адрес: