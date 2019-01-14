ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хочешь работать? Поможем

15.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска  
Размер текста:
A
A
A

Управление по труду, занятости и социальной защите Дрибинского райисполкома оказать содействие не занятым в экономике жителям района переселения в другую местность на новое место жительства и работы; организации профессионального обучения; организации предпринимательской деятельности.
Переселение безработных и членов их семей на новое место жительства производится на добровольных началах за счет средств Фонда социальной защиты населения при предоставлении безработным работы в пределах Дрибинского района, а также в другой местности в целях содействия их занятости и осуществляется в пределах Республики Беларусь.
В управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома имеется банк данных, в который внесены организации, сельхозпредприятия и имеющиеся у них вакансии, примерная зарплата, предлагаемое жилье. Безработный может себе сам выбрать место жительства и работы.
При желании безработного переселиться на новое место жительства, управление по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации безработного готовит представление и договор о переселении безработного и направляет его в адрес нанимателя. При необходимости проведения личного собеседования с нанимателем, управление может направить безработного к нанимателю в согласованные с ним сроки. Расходы по проезду к месту нахождения нанимателя и обратно возмещаются безработному управлением, при предоставлении соответствующих документов по нормам и в размерах, установленных законодательством о возмещении расходов при служебных командировках.
Безработным, заключившим договор о переселении, производится выплата денежных средств в размере семикратной величины бюджета прожиточного минимума (на 01.01.2019 г. – 1499,47 руб.).
С целью получения специальности и дальнейшего трудоустройства по востребованным специальностям на рынке труда имеется возможность направить безработных граждан на профобучение или переобучение.
Профессиональное обучение безработных осуществляется в учреждениях образования по следующим специальностям: швея (портной), мастер по маникюру и педикюру, слесарь по ремонту автомобилей, токарь, продавец, парикмахер, электрогазосварщик, вальщик леса, машинист (кочегар) котельной, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и др.
Сроки профессионального обучения безработных установлены продолжительностью до 12 месяцев.
Финансирование профессионального обучения и проживания безработных осуществляется за счет средств Фонда социальной защиты населения.
Гражданам на период профессионального обучения ежемесячно выплачивается стипендия в зависимости от категории безработных граждан. Обучающимся гражданам их заявлению при условии успеваемости и посещаемости занятий выплачивается материальная помощь.
Период профессионального обучения безработных засчитывается в стаж работы.
Безработным гражданам, изъявившим желание заняться предпринимательской деятельностью служба занятости окажет содействие в обучении, подготовке необходимой для этого документации и в финансировании. Для занятия предпринимательской деятельностью выдается безвозмездно субсидия в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума (на 01.01.2019 г. – 2356,31 руб.). А при организации предпринимательской деятельности в сельской местности – в размере 15-кратной величины бюджета прожиточного минимума (на 01.01.2019 г. – 3213,15 руб.). Для получения субсидии безработный должен представить технико-экономическое и финансовое обоснование эффективности организуемого вида предпринимательской деятельности.
В управлении имеются разработанные бизнес-планы по следующим видам деятельности: развозная торговля; отделочные работы; деятельность в области фотографии; установка заборов, оград; разведение свиней; ремонт и реставрация бытовой мебели; розничная торговля. Подробную информацию Вы можете получить в управлении по труду, занятости и социальной защите Дрибинского райисполкома по телефону 24-3-97.
Наш адрес: г.п.Дрибин ул.Ленина д. 35, каб. 22
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управление по труду, занятости и социальной защите Дрибинского райисполкома оказать содействие не занятым в экономике жителям района переселения в другую...
 
Новости дня
Новости общества
 
Кратковременный снег ожидается в Беларуси 16 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика