В планах на 2019 год особое внимание уделено развитию возможностей своего региона

Состоялась девятая сессия районного Совета депутатов 28-го созыва, на которой подведены итоги социально-экономического развития Верхнедвинского района в 2018 году и приняты прогнозные показатели на 2019 год. С докладом по рассматриваемому вопросу выступил председатель райисполкома И.И. Маркович.

Обеспечена положительная динамика

Подводя итоги прошедшего года, И.И. Маркович отметил, что в результате совместной работы исполнительной власти, депутатского корпуса, руководителей и специалистов района обеспечена положительная динамика в социально-экономическом развитии, сохранена стабильная политическая обстановка.

С опережением выполнены показатели по индексу промышленного производства, количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места, розничному товарообороту торговли, объему строительно-монтажных работ, инвестициям в основной капитал.

Выше прошлогоднего уровня производство сельскохозяйственной продукции. Выполняются показатели по энергосбережению, вводу жилья в эксплуатацию и созданию новых предприятий.

Руководитель района отметил, что уходящий год был не из лёгких. Он начинался в непростых условиях запретов на поставки молочной продукции в Россию, неблагоприятной ценовой конъюнктуры на экспортном рынке, недостатке собственных кормов.

Вместе с тем, все отрасли работали эффективно. Предприятиями реального сектора экономики обеспечен прирост выручки от реализации продукции, работ, услуг. Район завершил год с положительной рентабельностью продаж и чистой прибылью. Реализация запланированных мероприятий по снижению затрат позволила оптимизировать 210 рабочих мест, сэкономить энергетические ресурсы.

Сохранен уровень социальной защищенности населения. Обеспечена положительная динамика роста заработной платы, которая в реальном выражении увеличилась на 9% и выплачивалась своевременно.

В прошедшем году ситуация на рынке труда не вышла за рамки прогнозируемой – уровень регистрируемой безработицы на 1 декабря составил 0,2% при социально-допустимом – не более 1%. Проводится системная работа по созданию новых организаций и производств. В отчётном году начали деятельность 6 новых предприятий, где появилось 53 рабочих места. В бюджет района дополнительно поступило 23 тысячи рублей. На действующих предприятиях введено более 100 новых рабочих мест. Укомплектован механизированный отряд маслосырзавода, расширена сфера услуг на туристическом комплексе «Красный Бор», более 20 рабочих мест создано в физкультурно-оздоровительном комплексе. Наибольшее число граждан трудоустроено в сфере торговли.

С заботой о людях

Глава района остановился на основных направлениях развития социальной сферы района, призванной служить удовлетворению жизненно важных потребностей граждан.

Особое внимание отводится сохранению здоровья людей – на улучшение материально-технической базы здравоохранения направлено 1,8 миллиона рублей. Завершен ремонт детского отделения ЦРБ. На новых усовершенствованных площадях начала работу стоматологическая поликлиника, за счет средств районного бюджета обновлено стоматологическое оборудование.

Завершены работы по реконструкции бывшего здания гостиницы для размещения в центре города районной поликлиники. Проводятся закупки оборудования, и уже в начале 2019 года учреждение примет первых пациентов.

В 2019 году система здравоохранения будет информатизирована путем внедрения электронных амбулаторных карт. Высвободившиеся после ввода поликлиники здания предстоит переоборудовать под жилые объекты для мед-работников.

На финансирование учреждений социального обслуживания направлено 1,2 миллиона рублей. Материальная помощь из средств государственного социального страхования оказана 258 гражданам. Территориальным центром предоставлено более 800 разовых социальных услуг.

На укрепление материально-технической базы учреждений образования затрачено более 2 миллионов рублей. Проведен ремонт 5 объектов. После капитального ремонта с модернизацией открыта средняя школа №2, оснащенная по последнему слову техники. Обновленная база должна стать основой для развития потенциала детей, их будущих побед в конкурсах, олимпиадах, а также наращивания объема платных услуг.

Проведены мероприятия по оптимизации учреждений образования, экономия бюджетных средств при этом составила более 23 тысяч рублей.

В 2019 году планируется капитальный ремонт с модернизацией здания Волынецкой средней школы за счет средств Всемирного банка развития и капитальный ремонт яслей-сада №4 в городе Верхнедвинске с привлечением средств районного бюджета.

Поставлена задача эффективно использовать выделяемые средства, экономить ресурсы на стадии проектирования, максимально задействовать в работе собственные возможности.

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры района направлено более 300 тысяч рублей. Новый современный облик приобрели здания Центра культуры, районной библиотеки, детская школа искусств разместилась в отремонтированных помещениях бывшей СШ №1.

На создание условий для занятия физкультурой и спортом в районе инвестировано более 4 млн руб. Построены «долгожданный» физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, спортивная площадка в микрорайоне, проведена модернизация городского стадиона.

В рамках областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі – 2018» сделано всё для улучшения качества жизни населения. На финансирование социальных мероприятий направлено более 20 миллионов рублей бюджетных средств. Построенные и реконструированные объекты должны приносить доходы, работать максимально эффективно.

Цель – повышение уровня жизни людей

Подводя итоги развития всех сфер жизни района и ставя задачи на перспективу, глава района отметил, что они направлены на достижение главной цели пятилетки, а значит и 2019 года, – повышение уровня и качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития.

Реализация планов зависит от наших целеустремлённости, мобилизации сил и ресурсов, эффективного труда. И.И. Маркович призвал руководителей и специалистов формировать стиль, методы и мышление в соответствии с современными высокими требованиями, работать в ритме реальной экономики, полностью задействовать механизмы маркетинга, менеджмента, научного подхода в управлении. Выполнение принятых прогнозных показателей гарантирует сбалансированность экономики и бюджета, решение социальных вопросов, рост благосостояния людей.

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С докладом о проекте бюджета на 2019 год на сессии выступила начальник финансового отдела райисполкома Л.К. Жугарь. При обсуждении рассматриваемых вопросов высказались председатели постоянных комиссий районного Совета депутатов.

В работе сессии принял участие заместитель председателя Витебского облисполкома В.Н. Белоус.

Вела сессию председатель районного Совета депутатов И.Ф. Козел.

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