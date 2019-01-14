Добро умножают стократ





Свой профессиональный праздник работники социальной защиты отметили еще 5 января, а торжественное собрание по этому поводу состоялось 10 января в кинотеатре «Орион».

В этом году оно было торжественным, можно сказать, стократ, потому что социальная служба отметила свой 100-летний юбилей. По случаю праздника и такой весомой даты в зале собрались те, кто ежедневно, ежечасно приходит на помощь одиноким старикам, сиротам, инвалидам и всем, кто столкнулся со сложными жизненными обстоятельствами. Поздравить, сказать слова благодарности работникам соцзащиты и ветеранам службы за их милосердие, доброту, неравнодушие, терпение и умение помочь, подсказать, найти выход в трудной ситуации пришли тоже многие.

Свои искренние и теплые поздравления адресовал собравшимся в зале председатель районного Совета депутатов Геннадий Липский и наградил Грамотой райсовета начальника управления по труду, занятости и социальной защите Глусского райисполкома Елену Кирей, начальника отдела труда, заработной платы и занятости населения управления Галину Куделко и директора Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития Вячеслава Климовича.

От имени председателя Глусского райисполкома и от себя лично поздравил представителей этой «многовекторной, многофункциональной, сложной, но очень благородной службы» заместитель председателя райисполкома Дмитрий Тимченко. Поблагодарив работников соцзащиты за профессионализм, терпение и душевную щедрость, отдельным из них Дмитрий Тимченко вручил награды. Грамот Глусского районного исполнительного комитета удостоены главный специалист отдела труда, заработной платы и занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Светлана Рейзман, социальные работники Глусского районного центра социального обслуживания населения Светлана Дещеня и Надежда Мишур. Благодарственным письмом Глусского райисполкома награждена заведующая хозяйством отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов Галина Якович. Грамоты комитета по труду, занятости и социальной защите Могилёвского облисполкома получили начальник отдела пенсий, пособий и соцзащиты управления по труду, занятости и социальной защите Глусского райисполкома Екатерина Толстик, специалист по социальной работе Глусского РЦСОН Светлана Дещеня и няня Весновского дома-интерната Галина Бойко. Благодарности комитета по труду, занятости и социальной защите Могилёвского облисполкома вручены младшей медицинской сестре по уходу за больными отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов Лилии Бондаровец и медицинской сестре Весновского дома-интерната Людмиле Тычине.

Поздравить работников социальной службы пришли и представители общественных объединений. Чтобы добро, которое они несут людям, возвращалось, умноженное надвое, пожелал собравшимся председатель Глусского районного объединения профсоюзов Александр Левченко и тоже вручил награды. Грамоты райобъединения получили Елена Кирей, заведующая отделением социальной адаптации, реабилитации и государственной поддержки Глусского РЦСОН Елена Герман и главный бухгалтер РЦСОН Анна Голубовская. «Каждый из тех, кому вы помогаете, видит в вас доброго ангела», — сказал в своем слове председатель районного совета ветеранов Валерий Суравнёв. Он вручил Благодарности совета ветеранов за постоянную работу по социальной защите ветеранов и участие в работе ветеранской организации Тамаре Толстик и социальному работнику Глусского РЦСОН Тамаре Адномах.

Искренними громкими аплодисментами приветствовал зал тех, кто отдал социальной службе много-много лет — ветеранам, в знак признания своих заслуг они получили цветы и подарки. С теплыми словами в адрес бывших коллег обратилась Людмила Клыга, в свое время проработавшая заместителем председателя по социальным вопросам 25 лет и отлично знающая все особенности и трудности их службы. С праздником и юбилейной датой поздравила коллег и ветеранов службы начальник управления по труду, занятости и социальной защите Глусского райисполкома Елена Кирей. Она напомнила присутствующим, сколько всего было сделано с момента образования службы социального обеспечения в Глусском районе, и рассказала, что делается сейчас. Под опекой социальной защиты находится более 6 000 пенсионеров, одиноких людей пенсионного возраста, одиноко проживающих стариков, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, безработных, малоимущих семей. Все эти люди получают социальные услуги не только согласно утвержденному прейскуранту, но и сверх него — живое человеческое общение, заботу, сочувствие, сопереживание и поддержку.

О. ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото О. ЧУЧВАЛ

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