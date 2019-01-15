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Святое Богоявление, Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

16.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Крещение Господне наша святая Церковь празднует 19 января, именуя этот праздник Богоявлением, так как в событии этом явила Себя людям вся Святая Троица: Бог Отец - голосом с неба, Бог Сын - крещением от Иоанна в Иордане, Бог Дух Святой - снизошедшим на Иисуса Христа голубем.

Святое Богоявление, Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Крещение наравне с Пасхой Христовой является самым древним христианским праздником. Он всегда встречается христианами с большим подъемом, потому что напоминает об их собственном крещении, чем побуждает глубже осознать силу и значение этого таинства. Крещение – дверь из Царства тьмы в Царство света. Кто крещен во Христа, тот и облачен в ризу Христовой праведности, уподобляется Ему, становится участником Его святости.

На Крещение все берут домой Крещенскую воду. И хорошо это, и правильно, но если мы не будем стараться себя изменить для Бога, святая вода нам не поможет. Все святыни, которые Господь дал Своей Церкви, только тогда будут для нас источником духовных сил, когда мы сами начнем трудиться над собой. Конец любого дела – от Бога, начало - от нас. Положим в своих делах перед Господом доброе начало, - и будет им добрый конец.

Анатолий РЕЗАНОВИЧ, благочинный Сморгонского округа, настоятель храма Преображения Господня г. Сморгони, протоиерей.

Фото из архива редакции газеты «Светлы шлях».

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ В СОБОРЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ Г. СМОРГОНИ

18 января - Крещенский сочельник:

7.00 - Царские часы. Литургия святого Василия Великого. По окончании Литургии освящение воды;

17.30 - Всеношное бдение. Крестный ход на Иордань (на озеро в парке) с освящением воды в 20.00.

19 января - Святое Богоявление, Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа:

6.30 - ранняя Божественная Литургия, освящение воды в храме.

9.00 - поздняя Божественная Литургия, Крестный ход на Иордань (на озеро в парке) с освящением воды в 11.00.

17.00 - Всеношное бдение.

20 января - неделя по Богоявлении:

6.30 - ранняя Божественная Литургия;

9.00 - поздняя Божественная Литургия;

17.00 - молебен с Акафистом Богоявлению.

 

 
 
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