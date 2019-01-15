Министерство информации заблокировало 15 сайтов за торговлю наркотиками

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 15 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Мининформ принял такое решение в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел и руководствуясь частью 3 пункта 10 Декрета №6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков".-0-