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Министерство информации заблокировало 15 сайтов за торговлю наркотиками
16.01.2019 10:10 — Новости Общества | БелТА
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 15 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
Мининформ принял такое решение в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел и руководствуясь частью 3 пункта 10 Декрета №6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков".-0-
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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 15 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств,...
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