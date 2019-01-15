55 учащихся Сморгонщины стали победителями и призёрами III этапа республиканской олимпиады

С 8 по 12 января 2019 года в Гродно проходил третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам. В нем приняли участие 54 учащихся VIII-ХI классов учреждений общего среднего образования района и 1 учащийся Сморгонского политехнического профессионального лицея.



На основании решений жюри по итогам третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам награждены:

Дипломами I степени:

Адаховская Марта, учащаяся ХI класса государственного учреждения образования «Средняя школа №5 г. Сморгони», учитель Александрович Наталья Альбертовна (белорусский язык и литература);

Мацко Анна, учащаяся ХI класса государственного учреждения образования «Средняя школа №7 г. Сморгони», учитель Страшкевич Анна Иосифовна (физическая культура и здоровье).

Дипломами II степени:

Кахановский Максим, учащийся Х класса государственного учреждения образования «Гимназия г. Сморгони», учитель Зеленко Ольга Николаевна (математика);

Крыльцова Диана, учащаяся ХI класса государственного учреждения образования «Средняя школа №5 г. Сморгони», учитель Волынец Лариса Петровна (обществоведение);

Макаревич Иван, учащийся ХI класса государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г. Сморгони», учитель Клачкевич Тереза Эдуардовна (физическая культура и здоровье);

Решкевич Анастасия, учащаяся ХI класса государственного учреждения образования «Средняя школа №3 г. Сморгони», учитель Павлюк Светлана Валерьевна (физическая культура и здоровье);

Шеверенко Ева, учащаяся Х класса государственного учреждения образования «Средняя школа №7 г. Сморгони», учитель Гович Мария Богдановна (русский язык и литература);

Шунько Дмитрий, учащийся Х класса государственного учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс Синьковский ясли-сад - средняя школа», учитель Кажарнович Ольга Юрьевна (биология).

Дипломами III степени:

Лобкова Елизавета, учащаяся Х класса государственного учреждения образования «Средняя школа №7 г. Сморгони», учитель Войнилко Валентина Иосифовна (белорусский язык и литература);

Копыш Виктория, учащаяся IХ класса государственного учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс Кревский ясли-сад - средняя школа», учитель Кайрис Валентина Иосифовна (белорусский язык и литература);

Хоменко Вероника, учащаяся Х класса государственного учреждения образования «Гимназия г. Сморгони», учитель Клевец Ирина Ромуальдовна (биология);

Шиманская Диана, учащаяся ХI класса государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г. Сморгони», учитель Гаврилкевич Леонид Леонович (обществоведение);

Иванова Виктория, учащаяся Х класса государственного учреждения образования «Средняя школа №6 г. Сморгони», учитель Лешевич Людмила Вацлавовна (обществоведение);

Дурейко Александра, учащаяся VIII класса государственного учреждения образования «Гимназия г. Сморгони», учитель Самохина Светлана Вячеславовна (русский язык и литература);

Дудко Анна, учащаяся Х класса государственного учреждения образования «Средняя школа №7 г. Сморгони», учитель Алейник Регина Леонидовна (трудовое обучение);

Касяк Дмитрий, учащийся ХI класса государственного учреждения образования «Средняя школа №6 г. Сморгони», учитель Счастная Ольга Иосифовна (трудовое обучение);

Тытуш Елена, учащаяся ХI класса государственного учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс Кревский ясли-сад - средняя школа», учитель Пинкевич Елена Викторовна (французский язык);

Белобокая Диана, учащаяся IХ класса государственного учреждения образования «Средняя школа №5 г. Сморгони», учитель Гриц Евгения Владимировна (химия);

Грамотами:

Месячник Кристина, учащаяся ХI класса государственного учреждения образования «Средняя школа №7 г. Сморгони», учитель Павловская Рита Васильевна (астрономия);

Солодкевич Надежда, учащаяся IХ класса государственного учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс Кревский ясли-сад - средняя школа», учитель Кайрис Валентина Иосифовна (белорусский язык и литература);

Авдеев Марк, учащийся Х класса государственного учреждения образования «Средняя школа №7 г. Сморгони», учитель Гуринович Александр Федорович (информатика);

Тихончук Глеб, учащийся ХI класса государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г. Сморгони», учитель Гаврилкевич Леонид Леонович (история);

Татаринов Арсений, учащийся IХ класса государственного учреждения образования «Гимназия г. Сморгони», учитель Крукович Людмила Анатольевна (математика);

Коровай Александр, учащийся ХI класса государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г. Сморгони», учитель Клачкевич Тереза Эдуардовна (физическая культура и здоровье);

Махнач Евгений, учащийся Х класса государственного учреждения образования «Средняя школа №6 г. Сморгони», учитель Кулак Иван Михайлович (физическая культура и здоровье);

Статкевич Александр, учащийся учреждения образования «Сморгонский государственный политехнический профессиональный лицей», учитель Гакуть Сергей Зенонович (физическая культура и здоровье);

Матюлько Илья, учащийся Х класса государственного учреждения образования «Средняя школа №7 г. Сморгони», учитель Томчук Наталья Ивановна (география);

Вержинская Владислава, учащаяся Х класса государственного учреждения образования «Средняя школа №5 г. Сморгони», учитель Гриц Евгения Владимировна (химия).

Всего у команды школы №7 4 диплома, у гимназии и школы №5 по три, по два диплома получили школы №1, №6 и Кревская, по одному – у Синьковской школы и школы №3.