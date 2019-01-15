|
55 учащихся Сморгонщины стали победителями и призёрами III этапа республиканской олимпиады
16.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
С 8 по 12 января 2019 года в Гродно проходил третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам. В нем приняли участие 54 учащихся VIII-ХI классов учреждений общего среднего образования района и 1 учащийся Сморгонского политехнического профессионального лицея.
Дипломами I степени:
Адаховская Марта, учащаяся ХI класса государственного учреждения образования «Средняя школа №5 г. Сморгони», учитель Александрович Наталья Альбертовна (белорусский язык и литература);
Мацко Анна, учащаяся ХI класса государственного учреждения образования «Средняя школа №7 г. Сморгони», учитель Страшкевич Анна Иосифовна (физическая культура и здоровье).
Дипломами II степени:
Кахановский Максим, учащийся Х класса государственного учреждения образования «Гимназия г. Сморгони», учитель Зеленко Ольга Николаевна (математика);
Крыльцова Диана, учащаяся ХI класса государственного учреждения образования «Средняя школа №5 г. Сморгони», учитель Волынец Лариса Петровна (обществоведение);
Макаревич Иван, учащийся ХI класса государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г. Сморгони», учитель Клачкевич Тереза Эдуардовна (физическая культура и здоровье);
Решкевич Анастасия, учащаяся ХI класса государственного учреждения образования «Средняя школа №3 г. Сморгони», учитель Павлюк Светлана Валерьевна (физическая культура и здоровье);
Шеверенко Ева, учащаяся Х класса государственного учреждения образования «Средняя школа №7 г. Сморгони», учитель Гович Мария Богдановна (русский язык и литература);
Шунько Дмитрий, учащийся Х класса государственного учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс Синьковский ясли-сад - средняя школа», учитель Кажарнович Ольга Юрьевна (биология).
Дипломами III степени:
Лобкова Елизавета, учащаяся Х класса государственного учреждения образования «Средняя школа №7 г. Сморгони», учитель Войнилко Валентина Иосифовна (белорусский язык и литература);
Копыш Виктория, учащаяся IХ класса государственного учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс Кревский ясли-сад - средняя школа», учитель Кайрис Валентина Иосифовна (белорусский язык и литература);
Хоменко Вероника, учащаяся Х класса государственного учреждения образования «Гимназия г. Сморгони», учитель Клевец Ирина Ромуальдовна (биология);
Шиманская Диана, учащаяся ХI класса государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г. Сморгони», учитель Гаврилкевич Леонид Леонович (обществоведение);
Иванова Виктория, учащаяся Х класса государственного учреждения образования «Средняя школа №6 г. Сморгони», учитель Лешевич Людмила Вацлавовна (обществоведение);
Дурейко Александра, учащаяся VIII класса государственного учреждения образования «Гимназия г. Сморгони», учитель Самохина Светлана Вячеславовна (русский язык и литература);
Дудко Анна, учащаяся Х класса государственного учреждения образования «Средняя школа №7 г. Сморгони», учитель Алейник Регина Леонидовна (трудовое обучение);
Касяк Дмитрий, учащийся ХI класса государственного учреждения образования «Средняя школа №6 г. Сморгони», учитель Счастная Ольга Иосифовна (трудовое обучение);
Тытуш Елена, учащаяся ХI класса государственного учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс Кревский ясли-сад - средняя школа», учитель Пинкевич Елена Викторовна (французский язык);
Белобокая Диана, учащаяся IХ класса государственного учреждения образования «Средняя школа №5 г. Сморгони», учитель Гриц Евгения Владимировна (химия);
Грамотами:
Месячник Кристина, учащаяся ХI класса государственного учреждения образования «Средняя школа №7 г. Сморгони», учитель Павловская Рита Васильевна (астрономия);
Солодкевич Надежда, учащаяся IХ класса государственного учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс Кревский ясли-сад - средняя школа», учитель Кайрис Валентина Иосифовна (белорусский язык и литература);
Авдеев Марк, учащийся Х класса государственного учреждения образования «Средняя школа №7 г. Сморгони», учитель Гуринович Александр Федорович (информатика);
Тихончук Глеб, учащийся ХI класса государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г. Сморгони», учитель Гаврилкевич Леонид Леонович (история);
Татаринов Арсений, учащийся IХ класса государственного учреждения образования «Гимназия г. Сморгони», учитель Крукович Людмила Анатольевна (математика);
Коровай Александр, учащийся ХI класса государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г. Сморгони», учитель Клачкевич Тереза Эдуардовна (физическая культура и здоровье);
Махнач Евгений, учащийся Х класса государственного учреждения образования «Средняя школа №6 г. Сморгони», учитель Кулак Иван Михайлович (физическая культура и здоровье);
Статкевич Александр, учащийся учреждения образования «Сморгонский государственный политехнический профессиональный лицей», учитель Гакуть Сергей Зенонович (физическая культура и здоровье);
Матюлько Илья, учащийся Х класса государственного учреждения образования «Средняя школа №7 г. Сморгони», учитель Томчук Наталья Ивановна (география);
Вержинская Владислава, учащаяся Х класса государственного учреждения образования «Средняя школа №5 г. Сморгони», учитель Гриц Евгения Владимировна (химия).
Всего у команды школы №7 4 диплома, у гимназии и школы №5 по три, по два диплома получили школы №1, №6 и Кревская, по одному – у Синьковской школы и школы №3.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 8 по 12 января 2019 года в Гродно проходил третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам. В нем приняли участие 54 учащихся VIII-ХI классов учреждений...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)