В Барановичском районе сельчанам приходится запасаться привозной водой. В кранах ее нет с Нового года

Настоящая коммунальная проблема двух многоквартирных домов в деревне Павлиново Барановичского района. Нет воды, причем краны «высохли» еще в прошлом году, и до сих пор вопрос не решен. Воду подвозят в бочках, но она не питьевая, сообщает ОНТ.

Видео: Телеканал ОНТ

Ведра, тазы и любая пластиковая тара в Павлиново сейчас на вес золота. Это единственный способ донести хоть немного воды до квартир, в кранах ее нет с 30 декабря.

Павлиново — территория бывшего военного городка, от райцентра, кстати, недалеко (15 км). В деревне всего два дома — в три и пять этажей. Живет больше двухсот человек, в основном пенсионеры.

Перебои в домах на улице Подлесной начались еще летом, на третий этаж доходил только кипяток, приходилось ждать, пока остынет. Мылись по часам, в основном ночью.

«В ЖКХ звонили, но конкретики никакой, может, через месяц, может, через два, а может, и весной, но сделаем», — рассказал житель деревни Павлиново Олег Карачун.

«Я спросила, когда будет вода в наш дом? Может, через неделю, может, через месяц», — объяснила его односельчанка Инга Высотская.

Боролись с перебоями и всю осень. А ровно перед Новым годом вода пропала вообще. И вот только 15 января появилась в соседней пятиэтажке. Но только для технических нужд — стирать, убирать. Пить, предупредили людей, ее нельзя. Холодную приносят с улицы в ведрах. Радуются, что повезло с погодой — спасает снег, который можно растопить.

Автобус в Павлиново ходит два раза в неделю. С такой же периодичностью привозит продукты автолавка. Магазин закрыт чаще, чем работает. Но если под этот график еще научились подстраиваться, то как жить без воды, непонятно. Сроки ремонта все время переносятся. Скважина здесь с 1965 года. Система заилилась, из-за этого вода плохого качества, насосы не справляются. От этого и перепады давления на верхних этажах. В ЖКХ старались исправить проблему своими силами, но только потратили время — не помогло.

Николай Кисель, директор Барановичского районного ЖКХ, объяснил:

— Купили насос новый, попытались опустить ниже колонну саму, чтобы захватывала воздух, уже не хватает воды. Предположительно, получилось, что забит фильтр, вода не поступает в ствол, в колонну, и воздух качает, а воды нет. Если все нормально промоется, сразу же в понедельник будет вода.

16 января прочистить скважину приедет специализированная бригада. На ремонтные работы уйдет несколько дней. А значит, есть надежда, что в начале недели вода все-таки в дома вернется.