Комитет госконтроля Гродненской области: задержка зарплаты влечет за собой штраф

Сегодня на многих предприятиях Гродненской области происходит задержка выплаты заработной платы их работникам.





Оплата труда работников предприятия должна осуществляться в первоочередном порядке, своевременность и объемы выплаты заработной платы работникам не могут быть поставлены в зависимость от осуществления других платежей и их очередности. Руководителям предприятий необходимо делать все возможное для своевременной выплаты заработной платы – активнее работать с банками, со службой занятости, дебиторами, чтобы работники вовремя получали заработанные деньги.

Вопрос своевременности выплаты заработной платы находится на постоянном контроле в Комитете государственного контроля Гродненской области.

Ответственность за нарушение нанимателем или уполномоченным должностным лицом нанимателя порядка и сроков выплаты заработной платы предусмотрена частью 1 статьи 9.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, и влечет наложение штрафа на нанимателя или уполномоченное должностное лицо нанимателя в размере от четырех до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо — до ста базовых величин.

Комитетом области в 2018 году за нарушение законодательства о труде привлечены к административной ответственности 13 должностных лиц на сумму 1323 руб. и 17 юридических лиц на сумму 5145 руб.

☎ В целях профилактики и упреждения правонарушений обращаем внимание руководителей предприятий на безусловное выполнение требований законодательства по соблюдению сроков выплаты заработной платы, а с целью предотвращения и выявления нарушений в Комитете государственного контроля Гродненской области с 14 января по 28 февраля 2019 года будут работать телефоны «горячей линии» в г. Гродно (8-152) 79-88-16, 79-88-24 и 79-88-21, по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать Комитет об имеющихся нарушениях.

Комитет государственного контроля Гродненской области

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