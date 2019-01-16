Продавал справки об обучении без сдачи экзамена. За что осудили представителя ДОСААФ в Горках

За взятки и служебный подлог осудили должностное лицо Горецкого ДОСААФ. Его приговорили к 3,5 годам колонии усиленного режима, однако на приговор подана жалоба и заявлен протест. Апелляционная инстанция рассмотрит это дело в феврале и вынесет свое определение, сообщает horki.info.

По информации Могилевского областного суда, уголовное дело было рассмотрено в ноябре минувшего года. Суд признал, что с июля 2016 года по март 2017-го должностное лицо Горецкого ДОСААФ получал взятки от учащихся этой организации за выдачу документов об обучении без сдачи экзамена.

По материалам дела, сторож этой организации был принят на работу также за взятку. Таким же способом осужденный организовывал составление ложных официальных документов — свидетельств о подготовке и переподготовке водителей механических транспортных средств.

Суд признал мужчину виновным в составлении и выдаче заведомо ложных документов, совершенном из корыстной заинтересованности. Также обвиняемый неоднократно вымогал для себя материальные ценности, за положительное решение разных вопросов, входящих в его компетенцию.

Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно — распорядительных обязанностей и совершением юридически значимых действий, сроком на 5 лет. Приговор не вступил в законную силу.