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Если у вас есть вопросы, касающиеся базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике

17.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Комитетом по труду, занятости и социальной защите Гродненского областного исполнительного комитета осуществляется сбор информации об интересующих жителей области вопросах, касающихся базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

Свои вопросы граждане могут задать по телефону 8-0152-72-29-47 в период с 17 по 18 января 2019 года с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 либо направить на электронную почту dekret3grodno@gmail.com до 20 января 2019 года включительно.

Разъяснения и комментарии по наиболее актуальным вопросам будут опубликованы в областных и районных средствах массовой информации, а также размещены на сайте комитета по труду, занятости и социальной защиты Гродненского областного исполнительного комитета в рубрике «Вопрос-ответ».

На вопросы, не освещённые в средствах массовой информации, будут даны разъяснения специалистов в индивидуальном порядке.

 

 
 
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Комитетом по труду, занятости и социальной защите Гродненского областного исполнительного комитета осуществляется сбор информации об интересующих жителей...
 
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