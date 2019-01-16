Анализ электро- и теплотравматизма

Для предотвращения несчастных случаев при эксплуатации энергетического оборудования работникам предприятий и организаций необходимо: соблюдать требования Правил техники безопасности при эксплуатации электротеплоустановок, тепловых сетей потребителей; следить за укомплектованностью штатов соответствующим персоналом, прошедшим инструктажи и проверку знаний действующих правил; соблюдать трудовую дисциплину в соответствии с требованиями Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 г. №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».

Руководителям предприятий и организаций необходимо обеспечить: содержание энергетического оборудования и сетей, трансформаторных подстанций, электрических генераторов в работоспособном состоянии в соответствии с требованиями Правил; своевременное и качественное проведение профилактических испытаний и электрофизических измерений в электроустановках, профилактических работ и ремонтов согласно графикам планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции энергетического оборудования; обучение, проверку знаний, инструктажи и медосвидетельствование соответствующего персонала в установленные сроки; надежность работы энергоустановок и безопасность их обслуживания; учет и анализ случаев электро- и теплотравматизма, нарушений в работе энергоустановок и принятия достаточных мер по устранению причин их возникновения; разработку должностных и производственных инструкций для тепло – и энергетического персонала и систему контроля за их выполнением; своевременное выполнение предписаний органов Государственного энергетического надзора.

Гражданам при обнаружении каких-либо нарушений в работе электро- и теплоустановок, наружных тепловых сетей, в том числе утечек сетевой воды, интенсивных испарений, провалов грунта, фактов отсутствия крышек на люках смотровых колодцев необходимо немедленно сообщать об этом в диспетчерские службы соответствующих энергоснабжающих организаций. Также не следует приближаться к месту парения, утечки воды, провала грунта, спускаться в открытые тепловые камеры, колодцы и т.п.; ходить по трубопроводам, конструкциям и перекрытиям тепловых сетей; проникать в помещения индивидуальных тепловых пунктов, электрических трансформаторных подстанций и распределительных устройств, взбираться на линии электропередачи; самостоятельно проводить ремонт электро- и теплоиспользующего оборудования.

Необходимо помнить, что любой вид энергии при неправильном использовании таит в себе потенциальную опасность, и проявлять осмотрительность и осторожность при эксплуатации энергетического оборудования.

Сергей ТАРАСОВ, руководитель группы ЭИ Борисовского МРО «Энергонадзор»