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Проверить свое присутствие в базе не занятых в экономике можно в комиссии и по интернету - Минтруда

17.01.2019 18:07 — Новости Общества | БелТА  
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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане могут проверить, включены ли они в базу не занятых в экономике трудоспособных, двумя способами: через специальную электронную услугу либо непосредственно в комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Об этом сообщил в интервью БЕЛТА первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

"С 1 декабря прошлого года гражданам доступна специальная электронная услуга. Подчеркну, что получить информацию с ее помощью человек может только в отношении себя лично, - сказал Андрей Лобович. - Уже более 2 тыс. человек воспользовались этой услугой".

Есть два варианта доступа к услуге: с помощью электронной подписи (ЭЦП) или уникального идентификатора. И если за получение ЭЦП надо заплатить, то идентификатор предоставляется бесплатно - в службе "Одно окно" при предъявлении паспорта. Человеку выдается логин и пароль для входа в личный кабинет на Едином портале электронных услуг в интернете.

Пошаговая инструкция размещена на сайте Минтруда, а также на сайтах гор- и райисполкомов, местных администраций в разделах о работе комиссий.

"Но мы понимаем, что не всем такой способ удобен. Поэтому человек может обратиться непосредственно в комиссию и узнать, содержатся ли сведения о нем в базе данных. Для этого можно позвонить в комиссию, прийти лично, направить электронное письмо. Но в любом случае необходимо подтвердить личность: указать свой идентификационный номер, иную информацию из удостоверяющего документа", - добавил первый замминистра.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане могут проверить, включены ли они в базу не занятых в экономике трудоспособных, двумя способами: через специальную...
 
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