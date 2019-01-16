ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заболеваемость ОРИ в Беларуси находится на неэпидемическом уровне

17.01.2019 20:48 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Заболеваемость ОРИ в Беларуси находится на неэпидемическом уровне
Фото из архива

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Беларуси, по данным мониторинга, находится на неэпидемическом уровне. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА. 

Заболеваемость обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, бокавирусы). Среди заболевших удельный вес детей до 18 лет - 62,7%.

Вместе с тем, по результатам лабораторных исследований, отмечаются единичные случаи выделения вирусов гриппа А (H1N1, H3N2) от пациентов с ОРИ и гриппоподобными заболеваниями, которые в подавляющем большинстве не привиты против гриппа. Циркуляция вируса гриппа А (H1N1) ожидаема для стран Северного полушария, включая Беларусь. Начиная с 2010 года аналоги вируса с антигенной структурой А (H1N1)pdm09 входят в состав всех противогриппозных вакцин, включая те, что применяются в 2018 году.

Минздрав рекомендует в этот период соблюдать правила гигиены рук. Если нет возможности помыть руки с мылом, стоит применять спиртсодержащие или дезинфицирующие салфетки. Важно помнить о "респираторном этикете" (прикрывать рот и нос платком при чиханьи и кашле, не трогать руками нос, рот и глаза и т.д.). Также рекомендуется избегать посещения многолюдных мест, по возможности не контактировать на расстоянии менее 1 м с людьми, имеющими симптомы ОРИ.

Дети с признаками острой респираторной инфекции должны оставаться дома и не посещать дошкольные учреждения и школы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Беларуси, по данным мониторинга, находится на...
 
Новости дня
Новости общества
 
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево после депортации из Таиланда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика