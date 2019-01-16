Заболеваемость ОРИ в Беларуси находится на неэпидемическом уровне

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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Беларуси, по данным мониторинга, находится на неэпидемическом уровне. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Заболеваемость обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, бокавирусы). Среди заболевших удельный вес детей до 18 лет - 62,7%.

Вместе с тем, по результатам лабораторных исследований, отмечаются единичные случаи выделения вирусов гриппа А (H1N1, H3N2) от пациентов с ОРИ и гриппоподобными заболеваниями, которые в подавляющем большинстве не привиты против гриппа. Циркуляция вируса гриппа А (H1N1) ожидаема для стран Северного полушария, включая Беларусь. Начиная с 2010 года аналоги вируса с антигенной структурой А (H1N1)pdm09 входят в состав всех противогриппозных вакцин, включая те, что применяются в 2018 году.

Минздрав рекомендует в этот период соблюдать правила гигиены рук. Если нет возможности помыть руки с мылом, стоит применять спиртсодержащие или дезинфицирующие салфетки. Важно помнить о "респираторном этикете" (прикрывать рот и нос платком при чиханьи и кашле, не трогать руками нос, рот и глаза и т.д.). Также рекомендуется избегать посещения многолюдных мест, по возможности не контактировать на расстоянии менее 1 м с людьми, имеющими симптомы ОРИ.

Дети с признаками острой респираторной инфекции должны оставаться дома и не посещать дошкольные учреждения и школы.-0-