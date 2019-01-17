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Крещенских морозов не будет. Погода в Витебске в выходные
18.01.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Традиционных крещенских морозов не будет ни в ночь накануне праздника, когда многие окунаются в прорубь, ни в само Крещение,
В пятницу, 18 января, днем около нуля, вечером до семи градусов мороза. Сильный снег, метель.
В субботу, 19 января, на Крещение, ночью −7…9°С, днем — −3…5°С. Облачно, без осадков.
В воскресенье, 20 января, в течение суток −3…5°С. Возможен снег. Ветрено — порывы до 16 метров в секунду.
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Традиционных крещенских морозов не будет ни в ночь накануне праздника, когда многие окунаются в прорубь, ни на само Крещение.
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