Крещенских морозов не будет. Погода в Витебске в выходные

Традиционных крещенских морозов не будет ни в ночь накануне праздника, когда многие окунаются в прорубь, ни в само Крещение, прогнозирует pogoda.by.

В пятницу, 18 января, днем около нуля, вечером до семи градусов мороза. Сильный снег, метель.

В субботу, 19 января, на Крещение, ночью −7…9°С, днем — −3…5°С. Облачно, без осадков.

В воскресенье, 20 января, в течение суток −3…5°С. Возможен снег. Ветрено — порывы до 16 метров в секунду.

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