Вода из кранов минчан может перестать пахнуть хлоркой уже в марте

Завершить строительно-монтажные работы по реконструкции хлорного хозяйства очистной водопроводной станции планируется в феврале, а ввести объект в эксплуатацию – в марте. Об этом, как передает агентство « Минск-Новости », сообщил директор УП «Минскводоканал» Олег Аврутин.





Благодаря реконструкции станция будет работать не на жидком хлоре, а на гипохлорите натрия. Обновление призвано автоматизировать технологические процессы по приему, хранению и дозированию гипохлорита натрия, а также исключить запах остаточного хлора в питьевой воде.

Напомним, в Минске вода из артезианских источников подается потребителям преимущественно без дополнительной очистки и обработки хлором. Та же, что поступает из поверхностных источников, пока хлорируется. Ее потребители — жители Фрунзенского, Московского и частично Октябрьского районов.