|
Вода из кранов минчан может перестать пахнуть хлоркой уже в марте
18.01.2019 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Завершить строительно-монтажные работы по реконструкции хлорного хозяйства очистной водопроводной станции планируется в феврале, а ввести объект в эксплуатацию – в марте. Об этом, как передает агентство «
Благодаря реконструкции станция будет работать не на жидком хлоре, а на гипохлорите натрия. Обновление призвано автоматизировать технологические процессы по приему, хранению и дозированию гипохлорита натрия, а также исключить запах остаточного хлора в питьевой воде.
Напомним, в Минске вода из артезианских источников подается потребителям преимущественно без дополнительной очистки и обработки хлором. Та же, что поступает из поверхностных источников, пока хлорируется. Ее потребители — жители Фрунзенского, Московского и частично Октябрьского районов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас вода хлорируется в трех районах столицы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)