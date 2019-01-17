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Вода из кранов минчан может перестать пахнуть хлоркой уже в марте

18.01.2019 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Завершить строительно-монтажные работы по реконструкции хлорного хозяйства очистной водопроводной станции планируется в феврале, а ввести объект в эксплуатацию – в марте. Об этом, как передает агентство «Минск-Новости», сообщил директор УП «Минскводоканал» Олег Аврутин.


Благодаря реконструкции станция будет работать не на жидком хлоре, а на гипохлорите натрия. Обновление призвано автоматизировать технологические процессы по приему, хранению и дозированию гипохлорита натрия, а также исключить запах остаточного хлора в питьевой воде.

Напомним, в Минске вода из артезианских источников подается потребителям преимущественно без дополнительной очистки и обработки хлором. Та же, что поступает из поверхностных источников, пока хлорируется. Ее потребители — жители Фрунзенского, Московского и частично Октябрьского районов.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас вода хлорируется в трех районах столицы.
 
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