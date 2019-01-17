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Из-за ремонта путепровода в Курасовщине - транспортный коллапс. Специалисты думают, как решить проблему

18.01.2019 18:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Временные ограничения для транспорта действуют во время ремонта путепровода через железную дорогу «Минск-Брест» и улицу Курчатова на 25-м километре МКАД. Однако не все проблемы удалось решить, и, вероятно, еще будут вводить ограничения для грузовиков. Об этом пишет предприятие «Столичный транспорт и связь».


Фото: Инга Шкелер. Снимок носит лишь иллюстративный характер

На время ремонта движение организовано только по одной стороне проезжей части в обоих направлениях. Но из-за этого образовались заторы.

«В результате скорость движения всего транспортного потока, в том числе автобусов по маршрутам № 28, 30С, 47С, 97, 104, 114С, 134С, 144С, 180С значительно снизилась», — пишет «Столичный транспорт и связь».

Расписание маршрутов изменили, но это не решило проблемы: в сторону Курасовщины транспорт следует с опозданием в 10 минут, а в направлении проспекта Дзержинского — с задержкой до получаса.

«При возникновении ДТП и нарушениях участниками движения ПДД величина опозданий увеличивается до 40−50 минут», — сообщает предприятие.

Поэтому сейчас службы Минска решают вопрос об ограничении движения грузового транспорта на МКАД. А также изучают возможность изменить логистику доставки грузов автотранспортом торгово-промышленных предприятий.

«Во избежание потерь времени, по возможности, просим исключить данное направление из маршрутов своих передвижений», — советуют транспортники.

«По улице ходить страшно». Из-за «большого ремонта» на МКАД в деревнях случился транспортный коллапс

Как теперь будет курсировать городской транспорт?

На улицу Курчатова вместо автобуса № 47 рекомендуют сначала доехать на метро (до станции «Малиновка»), а затем пересесть на автобус № 96 или 132.

Из западной части города в Курасовщину лучше добираться автобусом № 107 от проспекта Пушкина.

В выходные закроют движение транспорта под одним из путепроводов на МКАД

По времени самым оптимальным вариантом передвижения со стороны микрорайона Малиновка в сторону Курасовщины, Лошицы, Чижовки является проезд автобусами № 147 до остановки «Яна Чечота». Далее через подземный пешеходный переход под железной дорогой выйти на улицу Ландера, где пересесть на автобусы № 48, 53, 88С и 148С.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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