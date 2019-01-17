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Работников системы соцзащиты поздравили с юбилейной датой

18.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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 Среди присутствующих были и нынешние работники, и ветераны труда – те, кто посвятил себя этой гуманной и благородной профессии.
Праздничное мероприятие открыло видеопоздравление министра труда и соцзащиты Ирины Костевич. После этого с приветственным адресом выступила заместитель председателя райисполкома А.Ф. Копикова.
– Благородная миссия, которую вы выполняете, заслуживает глубокого уважения. Вы окружаете вниманием инвалидов, одиноких и престарелых граждан, малообеспеченные семьи. Спасибо за ваш нелегкий труд, душевную чуткость и внимание, готовность прийти на помощь нуждающимся в трудную минуту, – сказала Анастасия Федоровна.
Поздравления с юбилеем работники службы социальной защиты района принимали также от председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Т.П. Красовской. Она акцентировала внимание на том, что в нашей стране выстроена эффективная система социальной защиты и с каждым годом увеличивается количество услуг, которые оказываются населению. А это говорит о значимости и незаменимости профессии соцработника. Тамара Петровна вручила Почетную грамоту Национального собрания Республики Беларусь директору ГУ «ТЦСОН Борисовского района» О.В. Копыток.
Немало добрых слов прозвучало в адрес виновников торжества от председателя Борисовского районного Совета депутатов П.В. Навицкого, заместителя председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мин-облисполкома Н.Г. Игнатович и начальника управления государственной социальной поддержки и социального обслуживания Комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома М.Н. Гурченко. Все выступающие вручили награды лучшим работникам сферы.
В этот день на сцену поднялись В.В. Заяц и Л.Ф. Брыгина – женщины, которые долгие годы возглавляли городской и районный отделы соцзащиты.
– Я горда тем, что работала в этой сфере четверть века, – обратилась к присутствующим Лидия Федоровна. – Надеюсь, что вместе с Валентиной Валентиновной мы внесли свой вклад в развитие социальной системы района. Это не было бы возможным без тех людей, с которыми мы когда-то работали. У нас был коллектив единомышленников, в нем трудились добросовестные, ответственные и порядочные люди. И сегодня хочу назвать имена хотя бы некоторых: Раиса Николаевна Ходасевич, Вера Николаевна Адамейко, Галина Ивановна Мажейко, Лариса Николаевна Гриченкова, Людмила Николаевна Васильева и многие другие.
Праздничное настроение было создано замечательным концертом, подготовленным творческими коллективами района и арт-группой
«Беларусы».

Екатерина ВОРОБЬЕВА, фото Анастасии МАТЮШЕНКО

 
 
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