Работников системы соцзащиты поздравили с юбилейной датой

Среди присутствующих были и нынешние работники, и ветераны труда – те, кто посвятил себя этой гуманной и благородной профессии.

Праздничное мероприятие открыло видеопоздравление министра труда и соцзащиты Ирины Костевич. После этого с приветственным адресом выступила заместитель председателя райисполкома А.Ф. Копикова.

– Благородная миссия, которую вы выполняете, заслуживает глубокого уважения. Вы окружаете вниманием инвалидов, одиноких и престарелых граждан, малообеспеченные семьи. Спасибо за ваш нелегкий труд, душевную чуткость и внимание, готовность прийти на помощь нуждающимся в трудную минуту, – сказала Анастасия Федоровна.

Поздравления с юбилеем работники службы социальной защиты района принимали также от председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Т.П. Красовской. Она акцентировала внимание на том, что в нашей стране выстроена эффективная система социальной защиты и с каждым годом увеличивается количество услуг, которые оказываются населению. А это говорит о значимости и незаменимости профессии соцработника. Тамара Петровна вручила Почетную грамоту Национального собрания Республики Беларусь директору ГУ «ТЦСОН Борисовского района» О.В. Копыток.

Немало добрых слов прозвучало в адрес виновников торжества от председателя Борисовского районного Совета депутатов П.В. Навицкого, заместителя председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мин-облисполкома Н.Г. Игнатович и начальника управления государственной социальной поддержки и социального обслуживания Комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома М.Н. Гурченко. Все выступающие вручили награды лучшим работникам сферы.

В этот день на сцену поднялись В.В. Заяц и Л.Ф. Брыгина – женщины, которые долгие годы возглавляли городской и районный отделы соцзащиты.

– Я горда тем, что работала в этой сфере четверть века, – обратилась к присутствующим Лидия Федоровна. – Надеюсь, что вместе с Валентиной Валентиновной мы внесли свой вклад в развитие социальной системы района. Это не было бы возможным без тех людей, с которыми мы когда-то работали. У нас был коллектив единомышленников, в нем трудились добросовестные, ответственные и порядочные люди. И сегодня хочу назвать имена хотя бы некоторых: Раиса Николаевна Ходасевич, Вера Николаевна Адамейко, Галина Ивановна Мажейко, Лариса Николаевна Гриченкова, Людмила Николаевна Васильева и многие другие.

Праздничное настроение было создано замечательным концертом, подготовленным творческими коллективами района и арт-группой

«Беларусы».

Екатерина ВОРОБЬЕВА, фото Анастасии МАТЮШЕНКО