Транспортный коллапс в городе: из-за скользкой дороги и ДТП общественный транспорт ходит с перебоями

Неблагоприятные погодные условия — оттепель днем и понижение температуры к вечеру, а также сильный ветер привели к тому, что проезжая часть и тротуары покрылись корочкой льда. Как сообщают TUT. BY читатели, это практически парализовало работу общественного транспорта, передвигаться по тротуарам приходится с особой осторожностью.



Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

— Транспорт не едет — буксует. Тротуары скользкие — пешеходы падают пачками, — сообщила наша читательница Анна.

Многие минчане жалуются, что общественный транспорт ходит с перебоями. Троллейбусы и автобусы приходится ждать дольше обычного.

— Троллейбус ждала минут 40 на проспекте Жукова, — сообщает еще одна минчанка.

«Уважаемые участники дорожного движения! Дорога очень скользкая!

Выбирайте скорость движения исходя из состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге, иногда она может не превышать и 20 км/ч. Во избежание попутного столкновения — соблюдайте дистанцию, а лучше увеличьте ее в два-три раза!», — предупреждает столичная ГАИ и напоминает, что особенно внимательными в такую погоду следует быть и пешеходам.



Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

«Если во время движения вы попали в трудное положение из-за ненастья, вы можете обратиться за помощью в ближайшее подразделение ГАИ. Экипажи ДПС ориентированы на оказание посильной помощи всем участникам дорожного движения, которые попали в сложную ситуацию на дороге», — предупреждают инспекторы.

Как мы уже Минск застрял в 10-балльных пробках">сообщали, вечером 18 января Минск застрял в максимальных, 10-балльных пробках.

Из-за сторонних ДТП на улицах Лобанка, Тимирязева, Московской и Кнорина останавливалось движение троллейбусов.