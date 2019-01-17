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Транспортный коллапс в городе: из-за скользкой дороги и ДТП общественный транспорт ходит с перебоями
18.01.2019 19:47 — Новости Общества | Tut.by
Неблагоприятные погодные условия — оттепель днем и понижение температуры к вечеру, а также сильный ветер привели к тому, что проезжая часть и тротуары покрылись корочкой льда. Как сообщают TUT. BY читатели, это практически парализовало работу общественного транспорта, передвигаться по тротуарам приходится с особой осторожностью.
— Транспорт не едет — буксует. Тротуары скользкие — пешеходы падают пачками, — сообщила наша читательница Анна.
Многие минчане жалуются, что общественный транспорт ходит с перебоями. Троллейбусы и автобусы приходится ждать дольше обычного.
— Троллейбус ждала минут 40 на проспекте Жукова, — сообщает еще одна минчанка.
«Уважаемые участники дорожного движения! Дорога очень скользкая!
«Если во время движения вы попали в трудное положение из-за ненастья, вы можете обратиться за помощью в ближайшее подразделение ГАИ. Экипажи ДПС ориентированы на оказание посильной помощи всем участникам дорожного движения, которые попали в сложную ситуацию на дороге», — предупреждают инспекторы.
Как мы уже Минск застрял в 10-балльных пробках">сообщали, вечером 18 января Минск застрял в максимальных, 10-балльных пробках.
Из-за сторонних ДТП на улицах Лобанка, Тимирязева, Московской и Кнорина останавливалось движение троллейбусов.
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Транспортный коллапс в городе: из-за скользкой дороги и ДТП общественный транспорт ходит с перебоями
Многие минчане жалуются, что общественный транспорт ходит с перебоями. Троллейбусы и автобусы приходится ждать дольше обычного.
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