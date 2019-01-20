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До -16°C и снег. Погода в Гомеле на неделе

21.01.2019 05:49 — Новости Общества | Tut.by  
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В выходные многим показалось, что весна близко. Солнце светило и грело так, будто на дворе не Крещение, а 8 Марта. Но вот новая неделя — и у зимы новые планы. В Гомель снова возвращаются морозы и метели.

Итак, по данным pogoda.by, в ближайшие дни нас ждет зимняя погода.

В понедельник — -5 °C, солнечно.

Во вторник — небольшой снег и -4°C.

Самой холодной на этой неделе ожидается среда — утром до -16°C, днем — 10 °C, к вечеру метель.

В четверг и пятницу до -7°C и снег.

 
Теги: Гомель
 
 
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В выходные многим показалось, что весна близко. Солнце светило и грело так, будто на дворе не Крещение, а 8 Марта. Но вот новая неделя - и у зимы новые планы. В Гомель...
 
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