До -16°C и снег. Погода в Гомеле на неделе

В выходные многим показалось, что весна близко. Солнце светило и грело так, будто на дворе не Крещение, а 8 Марта. Но вот новая неделя — и у зимы новые планы. В Гомель снова возвращаются морозы и метели.

Итак, по данным pogoda.by, в ближайшие дни нас ждет зимняя погода.

В понедельник — -5 °C, солнечно.

Во вторник — небольшой снег и -4°C.

Самой холодной на этой неделе ожидается среда — утром до -16°C, днем — 10 °C, к вечеру метель.

В четверг и пятницу до -7°C и снег.