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До -16°C и снег. Погода в Гомеле на неделе
21.01.2019 05:49 — Новости Общества | Tut.by
В выходные многим показалось, что весна близко. Солнце светило и грело так, будто на дворе не Крещение, а 8 Марта. Но вот новая неделя — и у зимы новые планы. В Гомель снова возвращаются морозы и метели.
Итак,
В понедельник — -5 °C, солнечно.
Во вторник — небольшой снег и -4°C.
Самой холодной на этой неделе ожидается среда — утром до -16°C, днем — 10 °C, к вечеру метель.
В четверг и пятницу до -7°C и снег.
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В выходные многим показалось, что весна близко. Солнце светило и грело так, будто на дворе не Крещение, а 8 Марта. Но вот новая неделя - и у зимы новые планы. В Гомель...
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