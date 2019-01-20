Ударят морозы. Погода в Витебске на неделю

Морозы в этом году случились не на Крещенье, а после него. Неделя, по предварительному прогнозу синоптиков, будет холодной, но почти без осадков.

21 января, в понедельник, температура воздуха днем составит −6…8°С, облачно, без осадков.

В ночь на вторник, 22 января, ожидается мороз до −29°С. Днем температура воздуха будет комфортнее: −17…19°С. Ясно.

Среда, 23 января, тоже будет морозной: ночью −19…21°С, днем −9…11°С. Облачно, без осадков.

Четверг, 24 января, столбик термометра так же, по предварительным данным, будет резко скакать: от −19…21°С ночью до −8…10°С днем.

Пятница, 25 января, обещает быть солнечной и морозной: ночью до −22°С, днем — до −15°С.