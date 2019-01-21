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Стартовала акция «Безопасность – в каждый дом!»
22.01.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, детская шалость с огнем.
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> Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации...
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