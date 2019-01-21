Стартовала акция «Безопасность – в каждый дом!»

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, детская шалость с огнем.

В большинстве случаев огненные ЧП – это результат беспечности и пренебрежения правилами безопасности. С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них с 21 января по 28 февраля в республике пройдет акция «Безопасность – в каждый дом!».

Мероприятия акции запланированы

в 4 этапа. Местами проведения станут отделение дневного пребывания для инвалидов Верхнедвинского ТЦСОН, средние школы, организации, места с массовым пребыванием людей.

Кристина Домасевич,

инспектор Верхнедвинского РОЧС.

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