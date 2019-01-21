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Правовые профсоюзные приемы граждан пройдут в Могилевской области 24 января
22.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
Правовые профсоюзные приемы граждан пройдут в Могилевской области 24 января. В этот день каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов. В большинстве районов встречи пройдут совместно с представителями органов прокуратуры.
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Правовые профсоюзные приемы граждан пройдут в Могилевской области 24 января. В этот день каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию юристов по...
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