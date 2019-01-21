ВЫ СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ КОМПЕТЕНТНО

ОАО «Здравушка-милк»

Когда будет проложен водопровод и подключено водоснабжение по 1-му пер. Янки Мавра? Когда планируется отсыпка проезжей части?

В настоящее время ведутся работы по объекту «Инженерные сети кварталов индивидуальной жилой застройки в районе ул. Ковалевского в г.Борисове» – IV очередь II пусковой комплекс. В данный объект входит прокладка сетей водоснабжения по 1-му переулку Янки Мавра. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на первое полугодие 2019 года.

По устройству проезжей части разработана проектно-сметная документация, которая будет откорректирована в 2019 году. Выполнение работ планируется в 2020 году при наличии

финансирования.

Директор УП «Управление капитального строительства Борисовского района» Круликовский С.Л.

ОАО «Веста-Борисов»

Можно ли убрать листву по тротуару передвижения пешеходов от улицы Гагарина, 67 и дальше по улице Орджоникидзе по направлению к дому № 57 и ОАО «Белинвестбанк»? Дело в том, что из-за листвы не видно неровностей дорожного покрытия, что может повлечь травмы для пешеходов.

Работниками УП «Жилье» уборка листвы производится своевременно. Тротуар передвижения пешеходов от ул.Гагарина, 67 и дальше по ул.Орджоникидзе по направлению к дому № 57 и ОАО «Белинвестбанк» находится в удовлетворительном состоянии.

Директор УП «Жилье» Казановский Д.В.

ОАО «Борисовский завод агрегатов»

Можно ли перенести остановку автобусов на ул. Даумана ближе к БЗПИ и убрать два пешеходных перехода, разгрузив таким образом перекресток ул. Строителей и ул. Даумана?

По вопросу переноса мест остановки общественного транспорта по ул. Даумана и расположению пешеходных переходов на пересечении улиц Строителей – Даумана сообщаем, что данные мероприятия нецелесообразны, так как остановочный пункт маршрутных транспортных средств и пешеходные переходы устроены в местах тяготения пешеходных потоков. Ситуация с интенсивностью движения транспорта будет стабилизирована после открытия 3-й очереди строительства объекта №232/10 – АД «Реконструкция ул.Гагарина в г.Борисове» (участок ул.Гагарина от ул.Строителей до ул.50 лет БССР).

Начальник Борисовского РУВД Линник Д.А.

ОАО «Борисовский мясокомбинат №1»

В д. Большое Стахово на ул. Борисовской систематически отключают электроэнергию, нет освещения ни в домах, ни на улице.

08.10.2018 г. и 05.11.2018 г. производилось отключение ВЛ-0,4кВ в н.п. Большое Стахово для замены ламп уличного освещения. В ночь с 14 на 15 ноября 2018г. из-за обильного снегопада произошло повреждение ВЛ-10кВ, по которой осуществляется электроснабжение д. Большое Стахово и других населенных пунктов, из-за чего отсутствовала электроэнергия в

д. Большое Стахово. После устранения повреждения электроснабжение в д. Большое Стахово было восстановлено. На 2019 г. запланирована реконструкция электросетей 10/0,4кВ с заменой трансформаторных подстанций в д. Большое Стахово. В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы. В ноябре 2017 г. была произведена замена трансформатора в КТП №532 н.п. Большое Стахово.

Директор филиала РУП «Минскэнерго» Борисовские электрические сети Беспалько Н.М.

Можно ли изменить движение общественного транспорта в вечернее и ночное время от ОАО «Борисовский мясокомбинат №1» в сторону ж.д. вокзала и с ж.д. вокзала в сторону автовокзала?

Филиал «Автобусный парк № 3» не имеет возможности изменить расписание, так как расписание городских автобусов составлено с учетом работы предприятий г.Борисова и расписания пригородных электропоездов. Предлагаем заключить договор на оказание услуг по подвозу работников предприятия на возмездной основе.

В деревню Большая Ухолода ходят рейсовые автобусы небольшой вместимости. Просьба рассмотреть вопрос об изменении графика движения в данном направлении в вечернее время и планировании автобусов большой вместимости.

По вопросу изменения расписания автобусов в д. Большая Ухолода поясняем, что по возможности будут планироваться автобусы большой вместимости.

Директор филиала «Автобусный парк №3» ОАО «Минскоблавтотранс» Слаек А.И.

Возле домов по ул. Мелиоративной №№ 11 и 9 работает пилорама, куда постоянно приезжают фуры, что подвергает опасности жителей дома. Просьба рассмотреть вопрос о закрытии пилорамы возле жилого сектора.

В ходе проверки сотрудниками ОГАИ Борисовского РУВД проведена отработка движения автотранспорта вблизи указанного объекта, нарушений не выявлено. Также проведена отработка территории пилорамы и прилегающей к ней территории. В ходе отработки правонарушений в части распития алкогольных напитков и появления в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения со стороны граждан не выявлено.

Начальник Борисовского РУВД Линник Д.А.

ПСХ «Черневичи» ОАО «Борисовский завод агрегатов»

Проблема с заготовкой леса. Почему билет на заготовку леса выдается только на один день?

При самозаготовке лесопродукции билет на заготовку действует с момента выписки до конца года. Вывозить продукцию потребитель может после того, как произведена заготовка, и после освидетельствования работниками лесничества, когда известен точный объем заготовленной продукции. Перед вывозкой работники лесной охраны делают отметку в ордере, действует отметка в течение дня. Такие меры приняты вынужденно во избежание хищений лесопродукции. Для удобства населения по предварительной договоренности с работниками лесничества в выходные дни можно также сделать отметки в ордере.

Директор ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» Бегун А.Н.

Просьба сделать остановку на ж/д вокзале в направлении на Березино.

На международном маршруте № 521С «Борисов – Березино» имеется тарифная остановка «Ж/д вокзал».

Директор филиала «Автобусный парк №3» ОАО «Минскоблавтотранс» Слаек А.И.

Очень сложно в д. Черневичи без врача. Обращаемся за помощью в другую деревню, однако там больных не принимают. Просим принять меры.

Обслуживание жителей д. Черневичи Борисовского района осуществляется Забашевичской врачебной амбулаторией. На территории д. Черневичи имеется фельд-

шерско-акушерский пункт, который не функционирует в полном объеме в связи с нахождением его сотрудника в социальном отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. В настоящий момент амбулатория не укомплектована врачом общей практики, прием ведет фельдшер. Еженедельно по четвергам прием на базе амбулатории ведет врач-терапевт поликлиники №5, также он осуществляет выезд на Черневичский ФАП. Для оказания врачебной помощи жители д.Черневичи могут обратиться в поликлинику №5 УЗ «Борисовская больница №2».

Главный врач УЗ «Борисовская центральная районная больница» Дрозд А.А.

УО «Борисовский государственный медицинский колледж»

Во время проведения осенних ярмарок в банке АСБ «Беларусбанк» не было денег (случай не единственный). В центре города проблематично снять наличные деньги, так как убраны банкоматы у магазина «Вояж», кафе «Дворик», у «Евроопта» по ул. Горького.

В центре города в субботу организована работа двух структурных подразделений филиала, в которых можно осуществить широкий перечень операций: операционная служба филиала по адресу г.Борисов, ул.Гагрина, 69; отделение № 612/17 по адресу пр. Революции, 47. Для проведения объективного разбирательства по вопросу отсутствия денежных средств недостаточно данных. Просим дополнительно сообщить дату, время, номер структурного подразделения, в котором был получен отказ в выдаче наличных денежных средств по причине их отсутствия, поскольку в ходе проведения анализа остатков денежной наличности в структурных подразделениях, осуществляющих обслуживание клиентов в субботу, за 06.10.2018, 13.10.2018, 20.10.2018, 27.10.2018, 03.11.2018 (дни проведения осенних ярмарок) фактов отсутствия денежных средств не установлено.

По вопросам работы банкоматов, их наличия либо отсутствия у магазина «Вояж», кафе «Дворик», магазина «Евроопт» по ул.М.Горького сообщить информацию не представляется возможным, т.к. данные устройства не принадлежат (-ли) ОАО «АСБ Беларусбанк». С целью улучшения качества и условий обслуживания клиентов ОАО «АСБ Беларусбанк» постоянно проводит анализ достаточности инфраструктуры по обслуживанию держателей платежных карточек в каждом конкретном населенном пункте в соответствии с объемом эмиссии карточек, клиентским потоком, планируемой нагрузкой на оборудование, обеспеченностью организаций торговли и сервиса терминальным оборудованием. Так, в соответствии с указанными критериями, в центре города установлены банкоматы по адресам: г. Борисов, пр.Революции, 36; г. Борисов, пр.Революции, 47; г. Борисов, ул.Чапаева, 31; г. Борисов, ул.Гагарина, 69. Одновременно информируем, что на корпоративном сайте банке ( http://belarusbank.by ) в разделе «Поиск банкоматов» размещена полная информация об адресах, местах расположения, режимах работы всех банкоматов ОАО «АСБ Беларусбанк», при этом имеется возможность фильтра по «Населенному пункту» и «Работает сейчас». Кроме того, снятие наличных денежных средств держателями платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» возможно также в банкоматах ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Белагропромбанк» без взимания вознаграждения.

Директор филиала АСБ «Беларусбанк» В.М. Клименков

По ул. 50 лет БССР (все дома) и по ул. Гагарина (дома №№ 50а, 50, 52) нет отопления и горячей воды (в третий раз отключение)

В связи с расширением дороги ул. Гагарина были перебои в системе отопления и горячего водоснабжения.

Директор УП «Жилье» Казановский Д.В.

ОАО «Борисовский мясокомбинат №1»

Возле ОАО «Борисовский мясокомбинат №1» от пилорам постоянно проезжают грузовые автомобили с отходами и рассыпают опилки, щепу вдоль дороги. Также засыпает бордюры техника, чистящая дороги. Просим принять меры.

По вопросу чистки дороги водители проинструктированы. Уборка прибордюрной части будет производиться пылеуборочными машинами.

Директор УП «Жилье» Казановский Д.В.

По ул. Нормандия – Неман, д.5 в отопительный сезон отключают отопление.

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ по ул. Н. – Неман, 5 было произведено отключение отопления.

По всему участку дороги от завода агрегатов до ул. Мелиоративной отсутствует освещение.

Наружное освещение на участке дороги по ул. Гагарина от моста через р. Сха до перекрестка с ул. 1-й Московской дивизии не было предусмотрено проектом.

По ул. Гончарной, д.26 со дня постройки дома в 1984 г. не проводился ремонт автостоянки и дороги, прилегающей к дому (летом и зимой стоит вода, нет слива для воды после ливневых дождей и талого снега). Это осложняет подъезд машин экстренных служб к дому.

При проведении повторного обследования дворовой территории дома № 26 по ул. Гончарной установлено, что проведение работ по ямочному ремонту дворовой территории и проезда к данному дому нецелесообразно, так как требуется сплошное асфальтирование. Данный вид работ выполняется только специализированными дорожно-строительными организациями. На основании вышеизложенного работы по сплошному асфальтированию дворовой территории и проезда к дому № 26 по ул. Гончарной будут включены в план работ УП «Жилье» на 2019 год.

(Окончание следует)