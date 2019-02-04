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Такое случается раз в 15 лет. Синоптики о теплых днях в феврале

05.02.2019 11:58 — Новости Общества | Tut.by  
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В воскресенье в Бресте было +7,1°С, в понедельник в Мозыре +8,7°С. TUT.BY поинтересовался у синоптиков, значит ли это, что весна не за горами.


Скриншот с сайта Белгидромет.

В Белгидромет рассказывают, что такие высокие температуры зимой случаются где-то раз в 15 лет. Что же касается февраля, то самым теплым за всю историю метеонаблюдений этот месяц был в 1990 году. Тогда среднесуточная температура воздуха по стране поднималась до +2,6°С. А самый теплый день случился 21 февраля 1990 года. Тогда термометры жителей Бреста показали +17,2°С.

— Для февраля характерны оттепельные периоды, — рассказывают в Белгидромет, предупреждая, что ждать весны еще рано. — В течение недели на улице подморозит. Температурный фон понизится. По ночам будет слабоморозная погода, а днем — ближе к нулевым отметкам.

Температура воздуха в этом феврале у нас ожидается в пределах климатической нормы. Это значит, в пределах −4,3°С. Обычно в последний зимний месяц средняя температура в разных уголках страны −2…−6°С. Хотя, как говорят специалисты, в отдельные годы она может резко отличаться от этих цифр. Так 1947, 1954, 1956, 1985, 1986 годах она была на ниже на 8−11°С.

При этом самым холодным за всю историю метеонаблюдений оказался февраль 1929 года, со среднемесячной температурой −17,1°С. Абсолютный минимум зафиксирован в ночь на 1 февраля 1956 года. В Докшицах столбик термометра тогда показал −40,7°С.

 
Теги: Брест
 
 
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В воскресенье в Бресте было +7,1°С, в понедельник в Мозыре +8,7°С. TUT.BY поинтересовался у синоптиков, значит ли это, что весна не за горами.
 
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