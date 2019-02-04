Прогнозные параметры и план развития Будакошелевщины на текущий год рассмотрели на внеочередном заседании райисполкома с участием губернатора области Владимира Дворника.

Участие в работе райисполкома приняли депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков, заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, начальники управлений и отделов облисполкома и райисполкома, руководители предприятий и организаций района. В рамках заседания с докладами выступил председатель Буда-Кошелевского райисполкома Андрей Горбачев и его заместители, были заслушаны ряд руководителей сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Губернатор Гомельской области Андрей Дворник отметил, что цель внеочередного заседания – проанализировать упущенные возможности, чтобы в 2019-ом сработать более эффективно, нарастить объемы производства, обеспечить рост заработной платы и тем самым улучшить жизнь людей.

Особое внимание было уделено развитию сельского хозяйства, промышленности, строительства, торговли, инвестиционной деятельности, предпринимательства, социальной сферы. Подобные совещания с участием губернатора планируется проводить ежеквартально.











