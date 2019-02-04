ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прогнозные параметры и план развития Будакошелевщины на текущий год рассмотрели на внеочередном заседании райисполкома с участием губернатора области Владимира Дворника

05.02.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Прогнозные параметры и план развития Будакошелевщины на текущий год рассмотрели на внеочередном заседании райисполкома с участием губернатора области Владимира Дворника.

Участие в работе райисполкома приняли депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков, заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, начальники управлений и отделов облисполкома и райисполкома, руководители предприятий и организаций района. В рамках заседания с докладами выступил председатель Буда-Кошелевского райисполкома Андрей Горбачев и его заместители, были заслушаны ряд руководителей сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Губернатор Гомельской области Андрей Дворник отметил, что цель внеочередного заседания – проанализировать упущенные возможности, чтобы в 2019-ом сработать более эффективно, нарастить объемы производства, обеспечить рост заработной платы и тем самым улучшить жизнь людей.

Особое внимание было уделено развитию сельского хозяйства, промышленности, строительства, торговли, инвестиционной деятельности, предпринимательства, социальной сферы. Подобные совещания с участием губернатора планируется проводить ежеквартально.

Прогнозные параметры и план развития Будакошелевщины на текущий год рассмотрели на внеочередном заседании райисполкома с участием губернатора области Владимира Дворника
Прогнозные параметры и план развития Будакошелевщины на текущий год рассмотрели на внеочередном заседании райисполкома с участием губернатора области Владимира Дворника
Прогнозные параметры и план развития Будакошелевщины на текущий год рассмотрели на внеочередном заседании райисполкома с участием губернатора области Владимира Дворника
Прогнозные параметры и план развития Будакошелевщины на текущий год рассмотрели на внеочередном заседании райисполкома с участием губернатора области Владимира Дворника
Прогнозные параметры и план развития Будакошелевщины на текущий год рассмотрели на внеочередном заседании райисполкома с участием губернатора области Владимира Дворника

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прогнозные параметры и план развития Будакошелевщины на текущий год рассмотрели на внеочередном заседании райисполкома с участием губернатора...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минздрав: в аптеках достаточный запас противовирусных лекарств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика