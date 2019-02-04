Белорусы по дороге в Украину во время остановки в лесу забыли ребенка. Хватились, когда отъехали 130 км

Инцидент произошел ночью, на международной трассе сообщением Брест-Ковель, вблизи пограничного пункта пропуска «Доманово» («Мокраны» — с белорусской стороны). Граждане Беларуси, въехавшие в Украину на двух авто, во время остановки в лесу «потеряли» 12-летнего мальчика. В каждой из машин были уверены, что ребенок едет в соседней, сообщает украинское издание «Волинь» .



Фото: dpsu.gov.ua

Ребенка хватились, когда доехали до села Копачовка, а это около 130 км от места остановки. Когда выяснилось, что мальчика нет ни в одной из машин, взрослые тут же обратились за помощью в местный отдел полиции.

Поиски полицейских в округе были безрезультатными. Поэтому решили вернуться в пункт пропуска «Доманово». Там, в одном из магазинов и обнаружили ребенка — он преспокойно стоял и грелся, ожидая, что родственники все-таки вспомнят и вернутся за ним.