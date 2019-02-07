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Золотой юбилей совместной жизни отпраздновали жители р. п. Речица Евгения Андреевна и Леонид Александрович Дульские

08.02.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Золотой юбилей совместной жизни отпраздновали жители р. п. Речица Евгения Андреевна и Леонид Александрович Дульские
Судьба свела раз и навсегда
Второго февраля в торжественной обстановке  зарегистрировали золотой юбилей совместной жизни жители р. п. Речица Евгения Андреевна и  Леонид Александрович Дульские.
Торжественную церемонию регистрации провела управляющий делами Речицкого сельисполкома Инна Бут-Гусаим. С искренними поздравлениями к ним обратился председатель сельисполкома Игорь Курган.
Много теплых, искренних слов прозвучало от детей Леонида и Евгении Дульских, которые разделили с родителями этот незабываемый праздник. Немало приятных воспоминаний в одночасье нахлынуло на супругов, которые прожили в крепком семейном союзе 50 счастливых лет.
Леонид родился в Бухличах. Евгения родом из Смородска, что в соседней Украине. Леонид Александрович рассказывает, что в то время местные молодые люди часто ходили на танцы в Смородск. А наш герой играл на гармошке, сам овладел музыкальным инструментом, да еще и у него был первый в деревне мотоцикл Иж. У завидного жениха от девушек отбоя не было, но ему запала в душу одна-единственная. А произошло это, когда Евгения пела в Бухличском доме культуры с творческим коллективом. Девушка очаровала молодого человека с первого взгляда.
И месяца не прошло, как Леонид отправил сватов в Украину. Вскоре сыграли свадьбу.
После школы Леонид Александрович поехал на заработки в Ростовскую область. В 1963 году его отправили от военкомата учиться на водителя в Столин. После призвали в армию.
После службы вернулся домой. Больше 10 лет работал водителем. Исколесил немало дорог не только по Беларуси, но и далеко за ее пределами. Потом больше 20 лет до самого выхода на пенсию работал лесником. За свою трудовую деятельность имеет награды и благодарности за многолетний и добросовестный труд.
Евгения работала в торговле. Она прекрасная хозяйка. У Дульских всегда было большое хозяйство, теплицы. Трудились сами, да и детей к труду приучали.
Вместе воспитали троих детей. Старшая дочь Снежана получила медицинское образование в Ленинграде. Судьба ее забросила в Сухуми (Абхазия). И вот когда там разгорелось грузинско-абхазское вооруженное столкновение, отцовское сердце не смогло томиться в ожидании. Леонид Александрович вспоминает, как шел пешком 40 километров к своим самым родным людям, а вокруг – военные, которые указали, как можно пройти, ибо совсем рядом лежали мины, добирался попутным транспортом и как положительно относились все к белорусам, когда предъявлял белорусский паспорт, да и в общении с людьми, которые стремились помочь. И сейчас помнит фразу, которую сказала ему тогда дочь: «А я знала, что мой папа придет за мной…» Снежана тогда вернулась на родину, работает в торговле.
Средний сын Леонид имеет высшее образование. Закончил Гродненский сельскохозяйственный университет и работает инспектором карантинной службы в пункте пропуска «Верхний Теребежов». Младшая дочь Ольга закончила Полесский университет. Теперь она – старший прапорщик в одной из воинских частей.
У Леонида Александровича и Евгении Андреевны нет повода для грусти. Их радуют четверо внуков и двое правнуков. В начале марта собираются все вместе большой и дружной семьей, чтобы Леонид Александрович и Евгения Андреевна порадовались достижениям и успехам каждого, узнали о новых планах и дали свой мудрый совет.
Людмила КАСПЕРОВИЧ
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Судьба свела раз и навсегда Второго февраля в торжественной обстановке  зарегистрировали золотой юбилей совместной жизни жители р. п. Речица Евгения
 
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