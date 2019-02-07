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Первый подарок ребёнку

08.02.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Первый подарок ребёнку

Рождение нового человека – что может быть прекраснее? Одним из важных и приятных моментов для мам и пап — выбор имени малыша. Оно – первый подарок родителей своим детям.
Считается, что от имени зависит характер человека и даже судьба. Кто-то, следуя моде, выбирает наиболее популярное, другие, наоборот, стремятся выбрать редкое имя, красивое сочетание имени с отчеством, иные же смотрят на дату рождения или церковный календарь.
По информации отдела ЗАГС Верхнедвинского райисполкома, в январе 2019 года в районе родилось 13 малышей.
В 2018 году в районе зарегистрировано 179 рождений, из них 77 – в городе. В районе больше всех свидетельств о рождении выдано Волынецким (18) и Бельковщинским (17) сельисполкомами. В трёх семьях родились двойняшки. Мальчиков в ушедшем году на свет появилось больше – 101, девочек родилось 78.
Первенцами в семьях стали 53 малыша, вторыми – 67, третьими – 40 детей, четвёртыми – 13, пятыми – 5, в одной семье появился одиннадцатый ребенок.
Какими же были популярные имена в ушедшем году?
Девочкам родители предпочитали давать имена Дарья, Милана, Полина, Варвара, Виктория. Мальчиков регистрировали с именами Артём, Егор, Матвей, Михаил, Максим.
Не отказались папы и мамы от редких имён – малышей называли Эллина-Анна, Стефания, Юлиана, Дамилола, Эвелина и Лев, Макар, Мирон, Трофим, Назар.
Средний возраст женщин, ставших мамами, – 28 лет, папы чуть старше – 31 год. Самой молодой маме – 18 лет. В возрасте от 50 лет и старше отцами стали трое мужчин. В возрасте от 40 до 45 лет мамами – 7 женщин.
Папами-иностранцами верхнедвинских малышей стали граждане Латвии (2), России (4), Украины (2) и Федеративной Республики Нигерия (1). По одной маме – из Республики Кыргызстан и Украины.
В 2018 году Верхнедвинщина стала богаче на 115 семей. Это немного меньше, чем в 2017 году, когда было зарегистрировано 142 брака. Полсотни пар молодоженов предпочли провести церемонию бракосочетания в торжественной обстановке. Была проведена одна выездная регистрация.
Анна ЗИМАЦКАЯ.

 
 
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