В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Занятость населения К 1 февраля комиссии по координации работы по содействию занятости населения сформировали списки не занятых в экономике граждан, оплачивающих услугу горячего...

К 1 февраля комиссии по координации работы по содействию занятости населения сформировали списки не занятых в экономике граждан, оплачивающих услугу горячего водоснабжения по тарифу с полным возмещением затрат на ее оказание. «Те, кто попал в списки, будут дополнительно проинформированы об этом через жировки. При этом начисление платы за услугу горячего водоснабжения по полному тарифу за январь 2019 года произведено не будет», — отметили в Минтруда.Данное решение даст гражданам, попавшим в списки, дополнительную возможность подтвердить свою занятость или трудную жизненную ситуацию еще и в феврале 2019 года (ранее предполагалось, что попавшие в списки уже в этом месяце получат жировки за январь с начислением оплаты горячего водоснабжения по полному тарифу).Если такие граждане в течение текущего месяца не предоставят сведений, подтверждающих занятость либо наличие трудной жизненной ситуации, начисление платы за услугу горячего водоснабжения по тарифу, обеспечивающему полное возмещение затрат на ее оказание, будет выставлено в извещении о размере платы за ЖКУ за февраль с учетом перерасчета за январь 2019 года.Информацию о включении гражданина в списки также можно узнать при совершении оплаты за ЖКУ через ЕРИП. И с 11 февраля — на портале государственных услуг через электронную услугу 3.33.04.2 «Предоставление сведений о включении гражданина в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги, определенные Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание» при наличии ЭЦП или уникального идентификатора: логина и пароля.