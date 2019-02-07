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«Выбросили с 11 этажа». Что говорят жители дома о найденном в Минске мертвом двухмесячном ребенке

08.02.2019 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
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По словам жителей дома, возле которого сегодня работает милиция и СК, после происшествия на двух молодых людей надели наручники. Также с сотрудниками правоохранительных органов уехала девушка, предположительно, мама младенца.


Сейчас территория под окнами многоэтажки в микрорайоне Серебрянка оцеплена лентой с надписью «Следственный комитет». Сразу за лентой — детская площадка. На месте происшествия работает следственная группа, на входе в подъезде — дежурит милиция.

— Пока не впускаем, идут следственные действия, — сообщает сотрудник в форме. Вход запрещен только посторонним, жильцы дома могут выходить и заходить без проблем.

У соседних подъездов и домов люди обсуждают произошедшее. Утром в милицию позвонили и сообщили, что на улице найден мертвый младенец с удавкой на шее. На вид ему было два месяца.

— Выбросили ребенка с 11 этажа, — говорит Александр, закуривая сигарету. — Что тут было утром — весь дом окружила милиция. Потом задержали двух парней, они легко одеты: шорты и майки. И еще девушка была, ее сперва в скорую посадили, а потом в машину милиции и увезли.

Несколько жильцов из дома подтвердили, что трагедия произошла в квартире на 11 этаже. Утром Валентина Михайловна шла в магазин и увидела, как девушка в халате держала ребенка.

— Девушка держала ребенка, у него головка вся красная была, — вздыхает женщина. — А потом услышала как кто-то спросил: «Где вы его нашли?» И она понесла его показывать. Не знаю, была это мама или нет.


Надежда Ивановна живет на 10 этаже, говорит, всю ночь не могла уснуть.

— Ребенок плакал все время, потом навзрыд, грохот стоял. В четыре утра были слышны крики: «Аня, очнись!» (так зовут маму ребенка — Прим.TUT.BY). А утром плач прекратился, — рассказывает женщина.

Сколько месяцев малышу, соседи сказать точно не могут, отмечают «еще в коляске». Про квартиру, где все случилось, отзываются не очень хорошо.

— Там такой… притон, толпами ходили, — отмечает Александр с 10 этажа.

По словам жильцов, квартира была проблемной. В прошлом году они писали жалобу в ЖЭС на крики, пьянки и шум. Потом жилец обходила квартиры и обещала, что теперь будет все спокойно.

— Работать будем до вечера, — говорит милиционер.

По факту обнаружения тела ребенка с признаками насильственной смерти возле дома, расположенного на проспекте Рокоссовского, следственным управлением УСК по городу Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь, говорится в сообщении СК в телеграмм-канале.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. С участием сотрудников милиции и специалистов ГКСЭ проводятся неотложные следственные действия.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам жителей дома, возле которого сегодня работает милиция и СК, после происшествия на двух молодых людей надели наручники. Также с сотрудниками...
 
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