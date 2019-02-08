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В Беларуси утвержден новый порядок заполнения налоговых деклараций

09.02.2019 — Новости Общества | Единство  
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Документ устанавливает формы налоговых деклараций (расчетов) по налогу на добавленную стоимость (НДС), по НДС иностранной организации, оказывающей услуги в электронной форме для физических лиц, по акцизам, по налогу на прибыль, по налогу на недвижимость организаций, по земельному налогу (суммы арендной платы за земельные участки) и др. Налоговые декларации (расчеты) по налогам, сборам, подлежащие представлению за налоговый период 2018 года, представляются по формам и в соответствии с порядком их заполнения, утвержденными до вступления в силу данного постановления. Что касается налоговых деклараций (расчетов) по единому налогу с ИП и иных физлиц, то они представляются за январь, февраль, март 2019 года или за первый квартал 2019 года по формам и в соответствии с порядком их заполнения, установленными до вступления в силу постановления. Согласно данному документу налоговые декларации представляются за отчетные периоды, начиная со второго квартала 2019 года. Постановлением также утверждена инструкция о порядке представления подтверждения постоянного местонахождения иностранной организации, международной организации. Кроме того, ряд постановлений МНС и их структурных элементов признаны утратившими силу. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

www.belta.by

 

 
 
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Инструкция о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги покупок утверждена постановлением Министерства по налогам и сборам от 3...
 
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