Пенсионер жестоко избил соседа по даче за то, что тот срубил деревья на своем участке

История произошла в одном из агрогородков Витебского района. Дачник срубил на своем приусадебном участке три дерева. Это не понравилось местному жителю, который их посадил раньше, когда у него еще не было соседа. Пенсионер жестоко избил мужчину металлической палкой. Подробности рассказывает vitebsk.biz.

66-летний мужчина, который уже давно живет в агрогородке, лет пять назад посадил недалеко от своего дома три дерева. Регулярно ухаживал за ними. Но пару лет назад у него появился 50-летний сосед. Так получилось, что эти самые три древа росли уже на его земельном участке, который ему выделили местные власти.

Новый житель агрогородка посадил возле дома цветы и овощи. Но дальнейшим огородническим планам мешали деревья. Мужчина не раз просил соседа их спилить, но тот отвечал отказом. Тогда прошлой весной владелец участка сам срубил насаждения. Это не понравилось человеку, который их посадил.

— Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к потерпевшему и предъявил претензии по поводу уничтоженных деревьев, — рассказывает помощник прокурора Витебского района Елизавета Осипенко. — 50-летний мужчина в тот момент распиливал металлические трубы на своем участке. Не отвлекаясь от работы, ответил, что срубил деревья, так как они ему мешают. Тогда 66-летний сосед схватил металлическую палку и ударил ею обидчика, целясь в ухо. Потом нанес еще семь ударов по голове, груди и конечностям. Обороняясь, потерпевший сумел вырвать палку у соседа. Тот, ни слова не говоря, ушел.

Потерпевший получил переломы ребер, закрытую травму грудной клетки и другие телесные повреждения.

Обвиняемый не признал себя виновным. Настаивал, что бил потерпевшего не палкой, а кулаком, и что в момент драки был трезв. Но картину происшествия помогли восстановить свидетели.

За умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, вызвавшего расстройство здоровья на срок до 4 месяцев, мужчина оштрафован на 2 450 рублей.