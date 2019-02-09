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Торжественное мероприятие, посвященное вручению молодежных билетов ОО «БРСМ»

10.02.2019 — Новости Общества | Единство  
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В зале присутствовали первый секретарь Борисовского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Кравцова Виолетта Олеговна и второй секретарь Борисовского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Щелчкова Ольга Олеговна. Они поздравили ребят с этим важным днём в жизни каждого из них и вручили лучшим активистам благодарности и молодежные билеты ОО «БРСМ». 120 учащихся пополнили ряды инициативных, образованных, целеустремленных, креативных, успешных и ответственных за судьбу Родины молодых людей, девизом которых стали слова: «Быть впереди, видеть дальше и мыслить глубже».

Торжественное мероприятие было наполнено интересными выступлениями волонтёров первичной организации, песнями и добрыми пожеланиями. 

Секретарь ПО ОО «БРСМ»

УО «Борисовский государственный колледж» Кондратенко Е.Т.

 
 
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В актовом зале учреждения образования «Борисовский государственный колледж» состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению учащимся 1-2 курсов...
 
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