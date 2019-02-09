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«Брейн-ринг» для работающей молодежи, посвященный Великой Победе, провели в Глусском районе

10.02.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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«Брейн-ринг» для работающей молодежи, посвященный Великой Победе, провели в Глусском районе

А вы знаете, возле какого белорусского города советская армия впервые применила «Катюши», сколько дней и ночей длилась Великая Отечественная война и какой разведчик, уроженец Глусского района, племянник дважды Героя Советского Союза Степана Шутова, и сам заслужил звание Героя?

Интеллектуальную игру «Брейн-ринг», посвященную 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и победе в Великой Отечественной войне, провел Глусский районный комитет Белорусского республиканского союза молодежи. Состязание состоялось 1 февраля в районном историко-краеведческом музее, участие в нем приняли команды отдела по образованию, спорту и туризму, «Жилкомхоза» и лесхоза.

Приветствуя игроков, первый секретарь Глусского райкома ОО «БРСМ» Юлия Ставская отметила, что нет семьи, где бы не чтили родных, защищавших нашу землю в годы Великой Отечественной войны. Каждый белорус знает, что такое фашизм, какова цена освобождения от него. В последнее время говорится о том, что молодежь мало интересуется историей, потому цель данной игры — опровергнуть такое мнение.

Участникам «Брейн-ринга» необходимо было преодолеть пять туров, каждый по пять вопросов. На один вопрос отводилось время — 60 секунд, правильный ответ оценивался в один балл.

Подводили итоги игры независимые эксперты — директор Глусского районного историко-краеведческого музея Наталья Акулич и главный специалист районного комитета ОО «БРСМ» Анна Мартынова. Так как команды лесхоза и «Жилкомхоза» набрали одинаковое количество баллов, им задали два дополнительных вопроса. В результате победила в интеллектуальной игре команда Глусского лесхоза, второе место — у «Жилкомхоза», третье — у отдела по образованию, спорту и туризму. Юлия Ставская поблагодарила всех участников за игру и вручила победителям грамоты, подарки и сладкие призы.

Алёна ЗМИТРОВИЧ

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