Судебный исполнитель — профессия неженская? Отделу принудительного исполнения Кореличского района исполняется 5 лет

Наряду со 100-летием органов юстиции отдел принудительного исполнения Кореличского района в этом году отмечает 5-летие со дня образования. В соответствие с Указом Президента Республики Беларусь 1 января 2014 года была создана единая система органов принудительного исполнения, в состав которой входит отдел принудительного исполнения Кореличского района. К двойному юбилею коллектив отдела подошел с блестящими результатами: по итогам работы за 2018 год он занял первое место в республике в номинации «Лучший отдел принудительного исполнения». Начальник отдела Елена Шабан стала лучшим судебным исполнителем Гродненской области. К тому же она награждена нагрудным знаком «За адзнаку» II степени. Журналист «Полымя» попросил Елену Шабан рассказать, в чем заключается работа судебного исполнителя, и с какими трудностями приходится сталкиваться представителям этой профессии.





– Не стану скрывать, что профессия судебного исполнителя вызывает шквал негативных эмоций у людей, – делится Елена Шабан. – Ведь суть работы судебного исполнителя заключается в том, чтобы заставить человека исполнить решение суда или постановление различных ведомств – ГАИ, РОВД, МЧС. Чаще всего приходится иметь дело со взысканием денежных сумм. Это могут быть уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения и административные правонарушения, выплата алиментов родителями, погашение задолженности по оплате кредитов, услуг мобильных операторов и коммунальных платежей, возмещение расходов на содержание детей, которые находятся на государственном обеспечении. Безусловно, на пороге своего дома приблизительно 70% должников встречают судебного исполнителя практически одинаково – в штыки, с оскорблениями и даже угрозами. Помню, одна пожилая женщина угрожала, что обольет меня кислотой, другой должник пугал, что овчарку с привязи спустит. Страшнее, когда входная дверь в квартиру не заперта, а на слова никто не отзывается. Одним словом, бывает по-разному. В тех случаях, когда приходится иметь дело с агрессивными гражданами либо неоднократно судимыми, привлекаем сотрудников отделения Департамента охраны.

По словам начальника отдела принудительного исполнения, должники зачастую не понимают, что судебный исполнитель приходит к ним в дом с готовым решением и не может в нем ничего изменить. В таких случаях очень важны психологические качества и навыки судебного исполнителя: моральная устойчивость и умение найти выход из любой конфликтной ситуации.

– Умение общаться с определенной категорией граждан приходит с опытом, – делится Елена Шабан. – Вспоминаю, как переживала пять лет назад, сколько было слез и стрессов из-за грубых слов и оскорблений в мой адрес. Сегодня я уже подсознательно чувствую, как вести себя в той или иной ситуации и разговаривать с тем или иным человеком. Безусловно, всегда пытаюсь объяснить должнику, что в его же интересах оплатить нужную сумму. Когда человек не идет на компромисс, к нему принимается одна из мер судебного исполнения. К примеру, по исполнительным документам, которые превышают 10 базовых величин, судебный исполнитель накладывает арест на имущество должника, чаще всего бытовую технику. Затем дается 10-дневный срок на уплату взыскиваемой суммы. Если же долг остается неоплаченным, имущество изымается. Конечно, порой оказываешься в очень эмоциональных ситуациях, когда трудно держать себя в руках, особенно если у должника маленькие дети.

Зачастую должниками становятся абсолютно законопослушные граждане. Как это происходит? К примеру, взял человек в рассрочку дорогостоящий телевизор или мобильный телефон, а не рассчитал свои финансовые возможности. Или подключился давным-давно к услугам того или иного мобильного оператора, сим-карту потерял, а на счету осталась небольшая задолженность, пеня по которой со временем растет.

Принимая во внимание все сложности работы судебного исполнителя, становится очевидным, что эта профессия далеко не женская. Однако в лучшем в республике отделе принудительного исполнения работают исключительно представительницы прекрасного пола. Помимо начальника отдела на достижение высоких результатов весь год трудились ведущий референт Анна Слинько, специалисты по документационному обеспечению Ирина Гладкая и Марина Домашевич.





Сказать, что показатели работы 2018 года резко возросли, нельзя. Скорее это планомерная работа всего коллектива на протяжении пяти лет. Ведь отдел принудительного исполнения Кореличского района всегда был в ряду сильнейших отделов области.

– Не поверите, но по образованию я учитель белорусского языка и литературы. Не так давно заочно закончила юридический факультет Академии управления при Президенте Республики Беларусь, – делится Елена Шабан. – В 2009 году начала работать секретарем в суде Кореличского района. Моими первыми наставниками стали Виктор Антонович Сенько и Ирина Васильевна Каско, которым я очень благодарна за полученные знания и опыт, понимание и терпение. Безусловно, особые слова благодарности супругу Юрию и сыновьям Алексею и Александру, которые поддерживают меня во всем. Иногда приходится работать в вечернее время или выходной день, однако муж и дети понимают и принимают специфику моей профессии. А это очень много значит, ведь от домашнего комфорта напрямую зависят и успехи в работе.

Оксана ЯНУШ

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