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«Мы находимся на пике». Главный санитарный врач Беларуси - о гриппе и ОРВИ в этом сезоне

10.02.2019 21:51 — Новости Общества | Tut.by  
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В этом сезоне гриппом и ОРВИ чаще болеют в Гомельской области, а реже — в Брестской. Об этом рассказала Наталья Жукова, главный государственный санитарный врач Беларуси, в эфире телеканала «Беларусь 1».


Фото: pixabay.com

— Эпидемическая ситуация этого года ничем не отличается от эпидемической ситуации прошлых лет. Она характерна для этого периода года. В настоящее время мы находимся, можно сказать, на пике заболеваемости, — сказала Наталья Жукова.

По словам чиновницы, в разных регионах эпидемическая картина различается. В Брестской области специалисты отмечают заболеваемость ниже среднего уровня, а в Гомеле несколько выше.

— Но ситуация в принципе прогнозируемая и полностью укладывается в картину, характерную для данного периода, — отметил главный государственный санитарный врач.

В школах усилили контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

— Первое — мониторинг количества отсутствующих в школах, — рассказала Наталья Жукова. — Для нас очень важно, чтобы в случае необходимости мы приняли те или иные меры. Пока данные за эту неделю не предполагают каких-либо дополнительных мер.
Есть школы, где отсутствует 6−8%, — школы в Гомельской области. Есть — чуть больше 20%. Но это не та ситуация, которая требует дополнительных мер. Кроме тщательного соблюдения всех необходимых гигиенических и санитарных мер, а именно — санэпидрежим.

По словам Жуковой, вирус гриппа этого сезона не отличается от гриппа, которым белорусы болели год назад. Это вирус группы «А». Летальных исходов в этом году не было.

— Из всех заболеваний, регистрируемых на прошедшей неделе, 10−12% — это респираторные инфекции средней тяжести и тяжелой формы, — рассказал главный государственный санитарный врач. — Все пациенты с подобным диагнозом обязательно исследуются вирусологически. И вот из числа пациентов с таким диагнозом мы выявляем 15−16% пациентов с патологией вируса гриппа. Таким образом, мы можем говорить, что в пиковые недели у до 20% из числа заболевших может быть вирус гриппа.

В этом году привилось чуть больше 40% белорусов. Медики оценивают, как часто болеют привитые и непривитые люди.

— Не были привиты до 86% заболевших инфекциями средней тяжести и тяжелой формы. Это еще раз показывает, что вакцинация — надежный способ защиты от гриппа и тяжелых форм ОРВИ, — сказала главный государственный санитарный врач.

— Еще две недели в большей или меньшей степени [будет сохраняться] уровень заболеваемости, который характерен для данного периода. А потом планируем, что [заболеваемость] пойдет на спад.

Как не заболеть? Высокопоставленная госслужащая дала совет.

— У всех сложилось впечатление, что это только респираторный путь передачи инфекции. На самом деле, мы должны помнить и о контактно-бытовом путе. Очень важно при респираторной инфекции тщательно мыть руки и соблюдать респираторный этикет. От правил личной гигиены зависит здоровье окружающих.

 
Теги: Гомель
 
 
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