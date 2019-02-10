Мозаику на БЭМЗе решили защищать. Теперь официально

Ценность триптиха «Земля» на фасаде Брестского электромеханического завода, наконец, подтверждается официально. На днях состоялся совет по вопросам историко-культурного наследия Брестского облисполкома, где было принято решение признать мозаику из стекловидной смальты нематериальной историко-культурной ценностью. Следующее слово должна сказать Белорусская республиканская Рада по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры РБ, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

Статус историко-культурной ценности Беларуси мозаике необходим. В девяностые годы два корпуса бывшего флагмана городской экономики были проданы другим собственникам — в глазах новых хозяев мозаика ценности не имела. Прямо в стекловидную смальту стали монтировать рекламные щиты торгового центра, возникшего на бывших заводских площадях. В 2001 году было зафиксировано разрушение панно на фасаде четвертого корпуса. Пришлось укреплять смальту и обнажившуюся под ней кирпичную стену металлической сеткой. Нежное отношение к мозаике до сих пор было полностью на совести владельцев административно-торгового здания. Они проявили гуманизм, и разрушение триптиха было остановлено. Но статус историко-культурной ценности Республики Беларусь исключит «человеческий фактор».

Монументальная живопись на фасаде градообразующего завода была создана лауреатом премии Ленинского комсомола БССР Владимиром Кривоблоцким и Юрием Богушевичем. Полотно было призвано прославить военный героизм брестчан, созидательный труд и стремление в светлое будущее. На главной трансъевропейской магистрали страны триптих демонстрировал мощь и высокие цели СССР. Идеологическая составляющая выходила на первый и главный план.

Для воплощения замысла выбрали сложную технику исполнения — из стекловидной смальты. Чтобы передать в деталях не только палитру цвета, но и чувства, художники применили более 90 цветовых оттенков смальты, каждый основной или дополнительный цвет имел 5−6 тонов. На формирование фрагмента размером 50 на 50 сантиметров уходили 4−5 дней. Когда «Земля» была завершена, её выдвигали на соискание Государственной премии СССР.

Надо признать, не всякий брестчанин высоко ценит художественную ценность мозаики. Встречаются люди, которые подвергают сомнению красоту триптиха. Но есть аргументы в пользу полотна, которые невозможно оспорить. Предложения областному совету по вопросам историко-культурного наследия, подготовленные доцентом кафедры архитектуры БрГТУ, членом-корреспондентом Академии педагогических и социальных наук РФ Еленой Диченской, составлены из «железных» аргументов.

«Советская мозаика являлась одним из немногих инструментов украшения городского пространства, — напоминает Елена Анатольевна, — ее расцвет пришелся на 1960−1980-е годы — это последний период, когда Советскому Союзу еще было что сказать и миру, и собственным гражданам. По содержанию сюжетов мозаики легко проследить эволюцию идеологии, увидеть элементы повседневности и понять мысли и мечты поколения».

В своих изысканиях Елена Диченская обращается к авторитету искусствоведа Татьяны Бембель, председателя Белорусского комитета Международного совета музеев ICOM. «В Советском Союзе почти не было рекламы „на всю стену“ и гигантских билбордов, — пишет Бембель. — Был только агитпроп, и монументальное искусство было его рупором, оказывало очень сильное воздействие на сознание и подсознание через масштаб».

«Мозаики советского времени — памятники эпохи, когда государство своей целью декларировало построение самого гуманного общества и привлекало лучших художников», — эти слова Елены Диченской являются ключом к пониманию главной ценности полотна. Это наша память, «рассказ» из прошлого о том, каким было поколение последних лет СССР. И в этой исторической подлинности — самые важные смыслы «Земли».