Президент на лыжах, язык и мова, ИП и скандал, жизнь с волками и крутой теннис - все за выходные

Ну что, как провели выходные? Не заболели (тьфу-тьфу-тьфу!)? Сейчас наша страна находится, можно сказать, на пике заболеваемости гриппом и ОРВИ, говорят врачи. Ничего нового или страшного не происходит, все как в прошлом году. Но вы берегите себя! Хоть аллергии на холод у вас нет?..
Умер экс-кандидат в президенты Беларуси Семен Домаш. Помните, на выборах-2001 в ЦИК были зарегистрированы два кандидата от оппозиции: председатель Федерации профсоюзов Владимир Гончарик и бывший председатель Гродненского облисполкома Семен Домаш (и именно его пророчили в единые от оппозиции)? За несколько дней до выборов Домаш снял свою кандидатуру в пользу Гончарика. Сегодня с Семеном Николаевичем простятся в Гродно. Ему было 69 лет.
А в Минске собрались около 50 депутатов Верховного совета 12-го и 13-го созывов — на первую за десятилетия встречу. Депутаты первых созывов парламента, который перестал существовать после политического конфликта с Александром Лукашенко в 1996 году, называют те события не иначе как конституционным переворотом и по сей день считают себя последними представителями легитимной власти в стране. Что обсуждали, по какому поводу собирались и что запланировали — расскажем здесь.
Посол России в Беларуси Михаил Бабич дал интервью RT. Говорили, конечно, о нашей стране. Корреспондент поинтересовался у дипломата, что означает политика мягкой белорусизации, которая проводится в стране «с ведома властей», и как это может угрожать русскоязычному населению Беларуси. Ну и тот ему объяснил разницу между мягкой белорусизацией и дерусификацией. «Я уже много раз говорил, насколько бережное отношение в Беларуси к русскому языку. На него никто не посягает, наоборот создаются условия для его развития. Поэтому тут надо внимательно смотреть, что на самом деле происходит, а что нам пытаются навязать как некие процессы, которые якобы происходят». А еще Бабича попросили прокомментировать слова Лукашенко о возможной «потере союзника» и «пробе на зуб».
А вот что думает о данных ИАЦ об использовании в Беларуси русского языка и мовы политолог Юрий Дракохруст: «По оценке социологов при президенте, белорусский язык уже практически мертв, белорусы говорят или по-русски, или на трасянке… Этот вывод ИАЦ в своих ежегодных отчетах вбивает из года в год, как гвозди в гроб белорусского языка. Если власть верит в этот вывод — это, возможно, уже имеет и будет иметь прямые практические последствия. И в сфере образования, и в политике в сфере медиа, и много еще в чем… „Люди так отвечают на опросы ИАЦ“, — скажет читатель. Они так отвечают, потому что их так спрашивают».
Стало известно, что российские пограничники массово отказывают гражданам Украины во въезде, причины при этом не объясняют. Что там такое?
Смотрите, какие страсти кипят в «Минскхлебпроме»: в судах и правоохранительных органах рассматривается несколько резонансных дел, главными фигурантами которых являются топ-менеджеры данного объединения. А в конце прошлого года руководители четырех заводов и вовсе выразили недоверие гендиректору «Минскхлебпрома» Владимиру Талайко. Что происходит?
Посмотрели на зарплаты бюджетников. По итогам 2018 года они должны были вырасти, по прогнозам властей, до 760 рублей. По факту, увы, не вышло. А вот у нас, кстати, истории о первых заработанных деньгах белорусов. Помните, какими они были желанными? Кто-то сдавал бутылки, торговал на рынке или раздавал листовки. Это — классика. Но есть и те, кто безжалостно стачивал Ленина со значков октябренка и заработал на толкании ядра.
Скандал в Гомеле. Местные ипешники пожаловались властям на «поборы» общества защиты прав потребителей. По словам ИП, общества требуют за свои услуги немалые деньги, но не с потребителей, а с торговцев. Предприниматели обратились в МАРТ, Минэкономики и КГК. Они просят защиты от Гомельского общественного объединения «Защита прав потребителей», а также провести проверку его работы. Власти намерены разобраться с проблемой, ведь это уже не первая жалоба на «защитников потребителей».
Побывали на встрече с ученым, два года прожившим в семье волков, после чего всю жизнь посвятившим изучению этого хищника. Умеет ли волк любить, за что он может мстить человеку — за 50 лет работы ученый нашел ответы на многие вопросы. Кроме одного: что делать, когда ты лицом к лицу встречаешься с волком.
Наш фотопроект «Замечательные дома белорусов» побывал более чем в 30 населенных пунктах под Минском — из из всех домов, которые мы увидели, в этот раз выбрали самые стильные и современные. Бетон, стекло, железо, дерево — красота-а-а-а!
Ура, Беларусь вышла в полуфинал Кубка Федерации после досрочной победы Соболенко над Зигемунд. Там сыграем с победителем матча между Австралией и США. После одной из побед в Кубке Федерации Арина Соболенко дала большую пресс-конференцию, на которой рассуждала о статусе игрока из топ-10, своем стиле и манере игры, как у Симоны Халеп, рассказала о планах сыграть за сборную в апреле и возможных соперниках. «Я думала, что, когда окажусь в топ-10, что-то изменится. Я немного успокоюсь, стану увереннее в себе. Мол, все будут проигрывать мне еще до матчей, потому что я игрок из первой десятки. Ну вот я в топ-10, а, как вижу, игроки выкладываются против меня еще больше. Приходится каждый раз показывать свой лучший теннис, чтобы побеждать». А вот здесь — наш разговор с Викой Азаренко после ее победы в парном матче. «Хотелось бы, чтобы болельщики поддерживали меня в любой ситуации. Когда все хорошо, очень легко за кого-то болеть, а когда случаются какие-то неприятности или поражения… Я не пытаюсь вернуться на былой уровень. Это было бы самой большой ошибкой. Я стараюсь выйти на новый уровень. Мне сейчас не 22 года».
«Самой обаятельной и привлекательной» актрисе Ирине Муравьевой исполнилось 70, представляете? Вот здесь мы собрали интересные факты о ее судьбе (а еще, помните, она когда-то давала нам интервью).
А белорусскому барду и актеру Виктору Шалкевичу в субботу было 60. Он очень классный — обязательно прочтите вот это интервью. Говорит, до сих пор всегда ходит с задранной головой — «не потому что я гордый, а потому что я пытаюсь что-то увидеть там».
Хорошей вам недели, друзья! У нас она, увы, выдастся тяжелой: завтра суд в Минске начнет рассматривать дело против нашего главреда Марины Золотовой. Ее, напомним, обвиняют в должностном бездействии в «деле БЕЛТА».
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