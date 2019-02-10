Президент на лыжах, язык и мова, ИП и скандал, жизнь с волками и крутой теннис - все за выходные

Доброе утро!

Ну что, как провели выходные? Не заболели (тьфу-тьфу-тьфу!)? Сейчас наша страна находится, можно сказать, на пике заболеваемости гриппом и ОРВИ , говорят врачи. Ничего нового или страшного не происходит, все как в прошлом году. Но вы берегите себя! Хоть аллергии на холод у вас нет?..













Смотрите, похоже, в Сети появились фото интерьеров новых вагонов для третьей линии минского метро!

для третьей линии минского метро! Наш фотопроект «Замечательные дома белорусов» побывал более чем в 30 населенных пунктах под Минском — из из всех домов, которые мы увидели, в этот раз выбрали самые стильные и современные . Бетон, стекло, железо, дерево — красота-а-а-а!

побывал более чем в 30 населенных пунктах под Минском — из из всех домов, которые мы увидели, . Бетон, стекло, железо, дерево — красота-а-а-а! Ура, Беларусь вышла в полуфинал Кубка Федерации после досрочной победы Соболенко над Зигемунд. Там сыграем с победителем матча между Австралией и США. После одной из побед в Кубке Федерации Арина Соболенко дала большую пресс-конференцию , на которой рассуждала о статусе игрока из топ-10, своем стиле и манере игры, как у Симоны Халеп, рассказала о планах сыграть за сборную в апреле и возможных соперниках. «Я думала, что, когда окажусь в топ-10, что-то изменится. Я немного успокоюсь, стану увереннее в себе. Мол, все будут проигрывать мне еще до матчей, потому что я игрок из первой десятки. Ну вот я в топ-10, а, как вижу, игроки выкладываются против меня еще больше. Приходится каждый раз показывать свой лучший теннис , чтобы побеждать». А вот здесь — наш разговор с Викой Азаренко после ее победы в парном матче. «Хотелось бы, чтобы болельщики поддерживали меня в любой ситуации. Когда все хорошо, очень легко за кого-то болеть, а когда случаются какие-то неприятности или поражения… Я не пытаюсь вернуться на былой уровень. Это было бы самой большой ошибкой. Я стараюсь выйти на новый уровень. Мне сейчас не 22 года».

после досрочной победы Соболенко над Зигемунд. Там сыграем с победителем матча между Австралией и США. После одной из побед в Кубке Федерации , на которой рассуждала о статусе игрока из топ-10, своем стиле и манере игры, как у Симоны Халеп, рассказала о планах сыграть за сборную в апреле и возможных соперниках. «Я думала, что, когда окажусь в топ-10, что-то изменится. Я немного успокоюсь, стану увереннее в себе. Мол, все будут проигрывать мне еще до матчей, потому что я игрок из первой десятки. Ну вот я в топ-10, а, как вижу, игроки выкладываются против меня еще больше. Приходится каждый раз показывать свой лучший , чтобы побеждать». А вот здесь — после ее победы в парном матче. «Хотелось бы, чтобы болельщики поддерживали меня в любой ситуации. Когда все хорошо, очень легко за кого-то болеть, а когда случаются какие-то неприятности или поражения… Я не пытаюсь вернуться на былой уровень. Это было бы самой большой ошибкой. Я стараюсь выйти на новый уровень. Мне сейчас не 22 года». А вот здесь расскажем, кто и как поддерживал наших теннисисток в матче против немок в Брауншвейге . Здесь и приплясывающий экс-министр спорта Олег Качан, и первый тренер Вики Азаренко, и хоккейные болельщики, и белорусы, живущие в Западной Европе…





Все новости субботы, 9 февраля

Все новости воскресенья, 10 февраля





Хорошей вам недели, друзья! У нас она, увы, выдастся тяжелой: завтра суд в Минске начнет рассматривать дело против нашего главреда Марины Золотовой. Ее, напомним, обвиняют в должностном бездействии в « деле БЕЛТА ».

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY