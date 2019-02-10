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Оттепель, снова мороз и немного снега. Погода в Могилеве на неделю

11.02.2019 10:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Осталось две недели зимы по календарю. А потому не удивляйтесь погодным качелям на этой неделе в Могилеве: то оттепель и все плывет, то морозец и каток на дорогах. Будет, в основном, пасмурно, но и немного солнца нам тоже обещают.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 11 февраля, будет около нуля, вечером и ночью прогнозируют мокрый снег.

Во вторник — оттепель до +1°С, пасмурно, но утром можете застать солнце.

В среду вернется мороз: будет −6…−2°С. Утром — снег, днем — солнце.

В четверг, 14 февраля, утром будет -6°С, днем — -1°С, пасмурно и туманно.

В пятницу по-прежнему будет пасмурно, −3…−0°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Погода в ближайшие дни будет преимущественно пасмурной, но в сред и четверг нам обещают немного солнца.
 
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