Оттепель, снова мороз и немного снега. Погода в Могилеве на неделю

Осталось две недели зимы по календарю. А потому не удивляйтесь погодным качелям на этой неделе в Могилеве: то оттепель и все плывет, то морозец и каток на дорогах. Будет, в основном, пасмурно, но и немного солнца нам тоже обещают.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 11 февраля, будет около нуля, вечером и ночью прогнозируют мокрый снег.

Во вторник — оттепель до +1°С, пасмурно, но утром можете застать солнце.

В среду вернется мороз: будет −6…−2°С. Утром — снег, днем — солнце.

В четверг, 14 февраля, утром будет -6°С, днем — -1°С, пасмурно и туманно.

В пятницу по-прежнему будет пасмурно, −3…−0°С.

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