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Оттепель, снова мороз и немного снега. Погода в Могилеве на неделю
11.02.2019 10:01 — Новости Общества | Tut.by
Осталось две недели зимы по календарю. А потому не удивляйтесь погодным качелям на этой неделе в Могилеве: то оттепель и все плывет, то морозец и каток на дорогах. Будет, в основном, пасмурно, но и немного солнца нам тоже обещают.
Сегодня, 11 февраля, будет около нуля, вечером и ночью прогнозируют мокрый снег.
Во вторник — оттепель до +1°С, пасмурно, но утром можете застать солнце.
В среду вернется мороз: будет −6…−2°С. Утром — снег, днем — солнце.
В четверг, 14 февраля, утром будет -6°С, днем — -1°С, пасмурно и туманно.
В пятницу по-прежнему будет пасмурно, −3…−0°С.
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Погода в ближайшие дни будет преимущественно пасмурной, но в сред и четверг нам обещают немного солнца.
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