«Информации хватает, но не все люди сознательны». Сморгонцы рассуждают о палах травы

Источник материала: Светлы шлях

Резонансный случай, который произошел на территории Кревского сельсовета в д. Понарка 6 апреля, взбудоражил общественность. Из-за неосторожного обращения с огнем сгорели 6 нежилых домов (два из них использовались под дачи) и 11 хозяйственных построек. Две хозпостройки в результате пожара повреждены.

Начальник Сморгонскго РОЧС Денис Минко пояснил, что к подобным пожарам в основном причастны дачники, пенсионеры, которые халатно относятся к пожарной безопасности.





- С наступлением теплой весенней погоды на своих приусадебных участках эти люди ведут хозяйственные работы, наводят порядок, разводят костры. Пламя мгновенно перебрасывается на сухую растительность и приводит к печальным последствиям, - отметил Денис Минко.

Видя печальный исход таких «экспериментов» с огнем, корреспондент газеты «Светлы шлях» обратился к сельчанам д. Корени и аг. Осиновщизна и выяснил, что толкает людей к далеко не безопасному методу наведения порядка на земле.

Леокадия:





- Сухую траву я не сжигаю. Давно сложилось так, что научилась ее утилизировать. Более того, в последнее время много пожаров из-за палов сухой растительности происходит. Люди большие штрафы получают. Везде: и в газете, и по телевидению - об этом говорят, поэтому с информацией о пожарной безопасности я знакома. Всегда были те люди, кто пренебрегает ею. Как показывает статистика, они же и становятся жертвами собственной халатности.

Владимир:





- С наступлением весны привожу в порядок участок. Сухую траву сдаю в мусоровоз. Это удобно. И проблем меньше. Каждый год весной работники РОЧС предупреждают о правильном разжигании костров, о недопущении сжигания сухой растительности… В районной газете много внимания этому вопросу уделяется. Информации пропагандисткой направленности хватает. Другое дело, что не все люди сознательны. Если пожары происходят по этой причине, значит, кто-то эти правила нарушает.

Альбина и Ольга:





- В Осиновщизне часто проводятся единые дни информирования, на которых выступают представители РОЧС. Палам травы, разведению костров в последнее время уделяется большое внимание, так как в деревне весной все наводят порядок.

- Зная эту информацию, не все соблюдают правила пожарной безопасности. Потом сами же от нее и страдают.

Справка: В Сморгонском районе за 2019 год зарегистрировано 16 пожаров. Семь возгораний произошли по причине нарушений правил пожарной безопасности при сжигании мусора с распространением пламени по сухой растительности на хозяйственные постройки. По всем фактам виновные лица установлены. В настоящее время проводятся проверки.

Сергей ЮРЕВИЧ.

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