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В Беларуси запретят развеивать прах умершего. В «погребальные законы» вносят изменения

11.04.2019 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парламент в первом чтении изменения в законы по вопросам погребения и похоронного дела.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда изменения вступят в силу, в Беларуси будет введен запрет за захоронение способом, не предусмотренным законом о погребении. Например, нельзя будет развеивать прах умершего.

Обязанность по содержанию в «надлежащем состоянии» участка для захоронения или места в колумбарии, законопроект предлагает возложить в том числе на того, кто становил надмогильный памятник.

С трех дней до одного, по изменениям, сокращается срок погребения умерших, чья личность не установлена.

Вводятся термины «братская могила», «групповая могила», «общая могила», «перезахоронение» и «семейный колумбарий».

Также предполагается возможность вместо установления надмогильного памятника определенного образца Героям СССР, Беларуси, Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Отечества, Славы, Трудовой Славы за бюджетные деньги выплачивать компенсацию родным умершего.

Изменения в законы приняты в первом чтении.

 
 
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Парламент в первом чтении изменения в законы по вопросам погребения и похоронного дела.
 
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