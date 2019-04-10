11-классник доказал слив на олимпиаде по географии. Результаты аннулируют, оценку даст прокуратура

Источник материала: Tut.by

Министерство образования обратилось в Генпрокуратуру по поводу нарушений в проведении олимпиады по географии , сообщили в ведомстве.



Игнат Ильюшонок. Фото в редакцию прислал Игнат Ильюшонок

В министерстве TUT.BY рассказали, что нарушения, о которых рассказал на портале одиннадцатиклассник из Лиды, Игнат Ильюшонок, подтвердились.

Напомним, школьник шесть лет участвует в олимпиадах по географии и говорит, что не раз замечал: некоторые ребята знают ответы предметного состязания еще до его начала. В этом году, уверяет Игнат, листы с заданиями на заключительный, четвертый этап попали к нему за несколько недель до олимпиады. «Если я их видел, то и другие тоже могли увидеть». Об утечке он сообщил в Минобразования и порталу TUT.BY — парень прислал задания в день начала олимпиады, некоторые из них были отправлены нам в редакцию раньше, чем их получили участники.

Министерство образования потребовало от учреждений образования и управлений образования уволить причастных к утечке лиц. Ведомство также обратилось в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку их действиям.

— Результаты школьников, в отношении которых установлены факты доступа к олимпиадным заданиям, аннулированы. Жюри пересмотрит список победителей заключительного этапа республиканской олимпиады, — заверили в Минобре.