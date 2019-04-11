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В Гомеле судью лишат премии. Не пустил слушателя на открытое заседание

11.04.2019 22:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель суда Новобелицкого района Гомеля Андрей Поправкин направил в Гомельский областной суд представление о применении к судье Артему Манжосу «мер реагирования, связанных с лишением премии».

Об этом говорится в ответе председателя районного суда на жалобу жителя Гомельского района Владимира Широкова.

Как рассказал БелаПАН сам Широков, он собирался присутствовать на открытом заседании в суде Новобелицкого района Гомеля, где рассматривали жалобу приятеля Широкова на постановление ГАИ о взыскании.

«Я хотел побывать на суде как слушатель, мне интересна эта тема. Перед самым рассмотрением дела судья Артем Манжос потребовал от меня покинуть его кабинет. Он не пояснил основания, на которых я не могу присутствовать на суде, лишь сказал, что в кабинет пригласили только человека, который подавал жалобу. Я не стал пререкаться. Но судья позвал женщину-милиционера, чтобы она вызвала наряд, якобы я что-то нарушаю. Я не стал ругаться и написал жалобу на имя председателя суда», — объяснил Владимир Широков.

Жалобу рассмотрел председатель Новобелицкого суда и признал, что «судьей Артемом Манжосом были нарушены нормы процессуально-исполнительного законодательства, предусматривающие открытое рассмотрение дела об административном правонарушении».

«Ваше обращение признано судом обоснованным. Председателем суда направлено в Гомельский областной суд представление о применении к судье Манжосу мер реагирования, связанных с лишением премии», — написал председатель суда.

Владимир Широков намерен посетить суд Новобелицкого района и уточнить — было на судью наложено взыскание или нет.

«Нарушения с его стороны были установлены, так что должна быть реакция», — добавил житель Гомельского района.

 
Теги: Гомель
 
 
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«Я хотел побывать на суде как слушатель, мне интересна эта тема. Перед самым рассмотрением дела судья Артем Манжос потребовал от меня покинуть его кабинет. Он не...
 
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