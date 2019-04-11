Подходы по совершенствованию поддержки семей с детьми одобрены Нацкомитетом по народонаселению

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12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуальные вопросы и конкретные меры по дальнейшему совершенствованию государственной поддержки семей, воспитывающих детей, обсуждены сегодня на заседании Национального комитета по народонаселению при Совете Министров под председательством заместителя премьер-министра Игоря Петришенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Рассмотрены перспективы сохранения и модернизации системы семейного капитала, а именно - право семьи при рождении третьего и последующих детей получить финансовые средства, которые могут быть использованы для улучшения жилищных условий, на получение образования, услуг в сфере здравоохранения. Обсуждены возможности расширения направлений и сроков использования указанных средств.

Отдельными темами стали меры по совершенствованию материальной поддержки многодетных семей, пенсионных гарантий женщинам, родившим и воспитавшим четверых и более детей, а также повышению доступности вспомогательных репродуктивных технологий.

Решение проблем по улучшению демографической ситуации, как было отмечено на заседании, находится не только в плоскости рождаемости, а является общей в целом для общества и отдельных сфер, влияющих на демографические процессы. В этой связи необходимо особое внимание уделить созданию новых рабочих мест, повышению заработной платы, развитию инфраструктуры для семей с детьми, для их культурного досуга, занятий спортом.

По итогам работы Национальным комитетом по народонаселению одобрены основные подходы по предлагаемым мерам поддержки семей с детьми.-0-