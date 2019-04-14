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В Гомеле для мирян провели экскурсию по монастырю, но монахов так и не показали

14.04.2019 23:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле в рамках «Феста экскурсоводов» прошла экскурсия по Свято-Никольскому мужскому монастырю. На этот раз на нее, как никогда собралось рекордное количество людей — человек 150 (в прошлом году, только 20). Правда, к монахам мирян так и не пустили.


Ничего удивительного — в монашеские кельи посторонним вход воспрещен. А вот по территории монастыря побродить можно. Но людей собралось столько, что они с трудом размещались в небольшом дворике.


Собравшиеся смогли подняться на колокольню и понаблюдать за работой звонаря, а также послушать историю возникновения монастыря и храма, точнее — наоборот, ведь Свято-Никольская церковь появилась намного раньше — в 1904 году (ее построили по инициативе служащих Полесской железной дороги), а монастырь при храме открылся лишь в 1994-м году.

Вел экскурсию отец Савва (Мажука).










 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле в рамках «Феста экскурсоводов» прошла экскурсия по Свято-Никольскому мужскому монастырю. На этот раз на нее, как никогда собралось рекордное количество...
 
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