В Минске на нескольких улицах перестанут отключать горячую воду летом

Источник материала: Tut.by

На нескольких улицах в Советском районе Минска после замены теплосетей перестанут отключать горячую воду летом. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

К плановой замене теплосетей приступили в Советском районе в границах улиц Платонова — Краснозвёздной — Золотая Горка — Гикало. В июне реконструкцию вести не будут, потом возобновят и завершат к началу отопительного сезона, сообщили в администрации Советского района.

Неудобства, которые придется пережить жителям квартала, компенсируются хорошей новостью.

— Минские тепловые сети проинформировали: после реконструкции жилые дома на этой территории больше не будут отключать летом от горячего водоснабжения, — рассказала первый заместитель главы администрации Советского района Алла Санковская.

В целом же в Минске начнут отключать горячую воду с 13 мая. С 18 июня по 4 июля в профилактических работах будет перерыв. Он нужен, чтобы «не оставлять без горячей воды спортсменов и болельщиков» II Европейских игр. Последний этап отключений пройдет в сентябре.