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В Минске на нескольких улицах перестанут отключать горячую воду летом
15.04.2019 09:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На нескольких улицах в Советском районе Минска после замены теплосетей перестанут отключать горячую воду летом. Об этом
К плановой замене теплосетей приступили в Советском районе в границах улиц Платонова — Краснозвёздной — Золотая Горка — Гикало. В июне реконструкцию вести не будут, потом возобновят и завершат к началу отопительного сезона, сообщили в администрации Советского района.
Неудобства, которые придется пережить жителям квартала, компенсируются хорошей новостью.
— Минские тепловые сети проинформировали: после реконструкции жилые дома на этой территории больше не будут отключать летом от горячего водоснабжения, — рассказала первый заместитель главы администрации Советского района Алла Санковская.
В целом же в Минске
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На нескольких улицах в Советском районе Минска после замены теплосетей перестанут отключать горячую воду летом
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