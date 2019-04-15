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Около 390 тыс. детей оздоровятся нынешним летом в Беларуси

16.04.2019 11:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Около 390 тыс. детей оздоровятся нынешним летом в Беларуси
Фото из архива

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 390 тыс. детей пройдут оздоровление нынешним летом - это примерно на 9 тыс. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские здравницы и оздоровительные организации стабильно работают и готовятся к самому активному - летнему сезону. Более 67 тыс. детей оздоровились в Беларуси на весенних каникулах. На эти цели из бюджета было выделено более Br1,7 млн. "Республиканскому центру на проведение детской летней оздоровительной кампании выделено более Br47 млн. Мы планируем, что в этом году пройдут оздоровление около 390 тыс. детей. Предполагается, что эта цифра увеличится - в прошлом году она составила 380,9 тыс. детей, - сказал Геннадий Болбатовский. - Все желающие будут обеспечены летним оздоровлением".

Согласован и размер дотаций на путевки в летние оздоровительные лагеря - планируется их увеличение в пределах 6% в зависимости от вида и типа лагерей. Так, в лагерь с круглосуточным пребыванием дотация составит Br196, в дневной 18-дневный - Br81, круглосуточный спортивный - Br217, 9-дневные профильные - Br84-86 (в зависимости от профиля). Удельный вес дотации в круглосуточных лагерях составит более 40% от стоимости путевки, в дневные и 9-дневные - около 80%. Родительская плата не превысит 10%, разница между размером дотаций и родительской платы компенсируется за счет средств профсоюзных организаций, местных бюджетов и других источников.

Ожидается, что детей в этом сезоне примут 146 стационарных лагерей. "Нам удалось остановить тенденцию массового закрытия стационарных лагерей. Стоит цель максимально сохранить эту базу и развивать. В прошлом году, например, Br11 млн было потрачено на укрепление материально-технической базы лагерей. В этом году, в соответствии с постановлением правительства, часть средств республиканского субботника пойдет на эти же цели", - добавил Геннадий Болбатовский.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 390 тыс. детей пройдут оздоровление нынешним летом - это примерно на 9 тыс. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил сегодня...
 
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