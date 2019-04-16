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«Гродненские Мальдивы» завалили строительным мусором. В ЖКХ говорят, что так надо

17.04.2019 18:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненские «Мальдивы» — объект проблемный. Два карьера — Синька и Зеленка, называемые в народе так из-за специфического окраса воды в каждом из них, — на окраине областного центра уже несколько десятилетий привлекают гродненцев. Однако купаться здесь опасно: крутой берег, илистое, с пустотами дно и грязная вода. А еще карьеры время от времени попадают в экологические скандалы. Например, недавно дорогу, ведущую к водоемам, засыпали строительным мусором. Гродненцы возмутились — а специалисты «Спецавтохозяйства» говорят, что все сделано по закону. Посмотреть на проблему местных «Мальдив» 17 апреля даже приезжал мэр Гродно Мечислав Гой.

TUT.BY с председателем общественной организации «Экомониторинг» Евгением Филимоновым посмотрел, что сейчас происходит с Синькой и Зеленкой.


10 лет назад затопленные карьеры и близлежащие леса стали землями запаса горисполкома. По правилам промышленной безопасности, после разработки карьеры должны были быть рекультивированы, то есть — иметь безопасные подступы к воде и ровное дно. И только после этого водоемы должны были передать в ведение горисполкома. В 2009 году местными властями было принято решение «О повторном использовании отходов строительства», которое позволяло рекультивировать меловые карьеры вблизи Гродно.


Однако Синька и Зеленка до сих пор имеют неукрепленные обрывистые берега. Из-за своего состояния карьеры являются достаточно опасным местом для любителей отдохнуть на природе.

 — Здесь же постоянно тонут люди, понимаете? Глубина там — ого-го, — говорит один из рабочих «Спецавтохозяйства». На берегу вовсю идут работы, туда-сюда снуют МАЗы — они привозят грунт, которым засыпают водоем.

В 2015 году, после гибели в затопленном карьере 12-летней девочки, прокуратура провела проверку. Выяснилось, что карьеры не были приведены в безопасное состояние. Было решено полностью засыпать водоемы грунтом, а на их месте посадить лес. Но проект этот долговременный.


 — Если мел здесь добывали лет 50, то сколько надо, чтобы засыпать карьеры? Лет 150, — рассуждает рабочий.

По словам специалистов «Спецавтохозяйства», на берег одного из водоемов свозится грунт со строительных и ремонтных площадок города. Однако в прошлом году гродненцы увидели, что в воду попадает и трудноразлагаемый мусор. Тогда начальник Гродненской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Вадим Поляков сказал, что засыпать строительным мусором карьеры нельзя — это грубое нарушение: использовать можно только строительный грунт. Однако виновных тогда не нашли, так как на карьеры строительный грунт свозят многие организации города.

 — Вот асбестовая труба, которую сбросили, как ненужную, вот асфальт… Это явно наш водоканал привез: где-то прорвало трубу, ремонтировали и подняли верхний слой земли, — говорит один из рабочих.



— Асбестовой трубы, здесь, конечно, быть не должно, — говорит эколог Евгений Филимонов и объясняет свою позицию по поводу карьеров. —  Я как эколог против засыпки Синьки и Зеленки, а вот как отец — за. И пока сам с собой не пришел к компромиссу. Однако считаю, что наши карьеры могли бы быть при правильном подходе хорошей туристической зоной. Но, чтобы превратить их в нормальное место для купания, надо приложить много усилий.



Пока же бывшие карьеры все также пользуются популярностью у местных жителей. Их не пугают штрафы за купание в неположенном месте, не останавливают предупреждающие таблички и перекопанные дороги.

Несколько дней назад вокруг Синьки и Зеленки снова вспыхнул мусорный скандал. Гродненцы заметили, что дорогу, ведущую к водоемам, полностью засыпали строительным мусором. Оказалось, гродненское «Спецавтохозяйство» таким образом решило отремонтировать лесную трассу.


 — Предприятие действует в рамках решения, которым определено, что хозяйство занимается вопросом карьеров. Что касается дороги, то все это проводилось в рамках действующего ТКП (технического кдекса практики) Министерства природы и окружающей среды. Кирпичом и кусками бетона, согласно ТКП, можно уплотнять дорожное покрытие. Здесь проблема: в осенне-весенний период проезд становится труднопроезжаемым. Дорога затапливается и размывается: техника проехать не может, — говорит директор «Спецавтохозяйства» Кирилл Косило.

В 2014 году в гродненском лесопарке Пышки появился новый веломаршрут «Меловые горы» протяженностью в 30,5 километров. Он проходит и рядом с карьерами. Однако велодорожки здесь выглядят странно. Их несколько раз перекапывали, видимо, когда боролись с автолюбителями, которые подъезжали к водоемам на машинах. А столбы, которые обозначают веломаршрут, давно потеряли свои информационные таблички.


Евгений замечает, что велодорожка во время последних ремонтных работ на дороге не была затронута. Она проходит в нескольких метрах от дорог, которыми пользуются грузовики, лишь в одном месте пересекается с лесной трассой.

Синька и Зеленка — не единственные карьеры около Гродно. В районе Лососно есть еще два похожих водоема. Эти водоемы были переданы на баланс Гродненского лесхоза. Строительный мусор сюда не свозят, однако бывшие карьеры находятся в непосредственной близости от жилых домов. Берега и здесь обрывистые и неукрепленные.

— Мы за детей боимся, — говорят местные. — Они, как в компанию соберутся, так что делают? Конечно, сигают вниз с этого обрыва. А кто им запретит? Знаки или эта несерьезная ограда? Нет. Кроме красивого вида — огромная опасность. Летом мы все как на иголках. Вон девочка приехала на дачу, сидела на берегу и упала туда вниз. Потонула.

Местные также считают, что живописные водоемы можно было бы отдать, например, в пользование частнику, которые смог бы здесь что-то сделать.

— Да нас жа свадьбы прыязджаюць кожны год. Вось маглі б нейкую капейку даваць. Беседкі паставіць, мангалы, але ж гэта трэба бераг зрабіць нармальный, а не як зараз.

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненские «Мальдивы» - объект проблемный. Два карьера - Синька и Зеленка, называемые в народе так из-за специфического окраса воды в каждом из них, - на окраине...
 
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