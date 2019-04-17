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Дворы Витебска все равно грязные: «Зеленхоз» еще не передал ЖРЭТу дворников
18.04.2019 08:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дворы Витебска пока все равно грязные. «Зеленхоз»
Ветер гоняет по двору бумагу, целлофановые пакеты и другой мусор. Однако это не смущает дворников, разговаривающих друг с другом. Такие картины горожане наблюдают сейчас в разных районах Витебска. На вопрос жителей, почему не убирают, отвечают: «Двор — пока еще не наша зона обслуживания».
Напомним, власти города признали, что «Зеленхоз» не справился с уборкой дворов, и решили вернуться к старой схеме: на каждый двор по дворнику. 2 апреля горисполком решил, что через месяц, со 2 мая, уборкой уборкой дворов вновь займется ЖРЭТ.
Однако в ЖРЭТе сообщили, что дворников и мастеров «Зеленхоз» еще не успел ему передать.
Вот только у горожан остается вопрос: неужели до 2 мая, когда заканчивается срок передачи полномочий от одного предприятия другому, в их дворах так и будет грязно?
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Дворы Витебска все равно грязные: «Зеленхоз» сдал полномочия по уборке ЖРЭТу, но дворников еще не передал - это произойдет только 2 мая.
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